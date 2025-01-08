Ambulans hizmetlerinde yeni dönem: Rengi ve ismi değişti, takip cihazı eklendi

08 Ocak 2025 02:57 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 03:09

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni yönetmelikle birlikte ambulanslara araç takip cihazı, kamera ve ayrıca mobil cihaz paketleri eklendi. Hasta nakil ambulanslarındaki ışık ve siren kullanımıyla ilgili de değişiklik yapıldı. İşte ambulans hizmetlerinin işleyişi, denetimi ve donanım özellikleriyle ilgili tüm detaylar...

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 'Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği' yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede yeni dönemde denetimler artırılıyor, araç takip sistemi artık zorunlu hale getiriliyor. Vatandaşların ilk çağrıdan sağlık tesislerine ulaştırılmasına kadar verilen tüm sağlık hizmetleri baştan sona elden geçirildi. Vaka bazlı olarak, canlı trafik verisine göre en yakın ve en uygun ambulans ekibi, bilişim destekli bir sistem tarafından belirlenirken ambulans ekibine, vatandaşın intikal ettirileceği en yakın ve en uygun sağlık tesisi, dijital sistemler tarafından belirlenerek mobil cihaz üzerinden bildirilecek.

Sağlık Komuta Kontrol Merkezleri tarafından tüm ambulanslar, yol ve sürücü mahallini gösteren IP kamera sistemleriyle canlı olarak izlenecek. Vatandaşın sağlık durumu ve vatandaşa ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelerin bilgileri mobil cihaz üzerinden kayıt altına alınarak ilgili sağlık tesisine dijital sistemler üzerinden aktarılacak.

HASTA NAKİL AMBULANSLARINDA DEĞİŞİKLİK

Hastanın intikal ettirileceği hastanenin hangisi olacağı da dijital sistem tarafından mobil cihaz üzerinden iletilecek.

Hastaya ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelerin bilgileri mobil cihazla kayıt altına alınacak. İlgili sağlık tesisine dijital sistem üzerinden aktarılacak.

Hasta nakil ambulanslarının rengi de gri olarak belirlendi. Hasta nakil ambulanslarında bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinden ışık tertibatı çıkarıldı. Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda dörtlü flaşörler yakılacak.

Sağlık Komuta Kontrol Merkezinin onayı ile sesli uyarı sistemini kullanabilecek. Acil yardım ve özel donanımlı ambulansların ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Ambulans servislerine danışman hekim bulundurma zorunluluğu da getirildi. Danışman hekim, vakaların takibi ve tedavi uygulanması süreçlerinden ambulans ekibi ile birlikte sorumlu olacak.

'AMBULANS' YAZMAYACAK

Ambulans servisi ismi örneğin "A" olarak kullanılabilecek, "A Ambulans" olarak belirlenemeyecektir. Bu yasağın getirilme nedeni, ambulans servisinin adına eklenen "Ambulans" ibaresinin, ambulans üzerinde ambulans servisi adına yer verilerek ikinci kez "ambulans" ibaresi kullanımının önüne geçmektir. Nitekim hasta nakil ambulansları üzerinde "Ambulans" ibaresi dahi bulunmayacak, "Hasta Nakil" ibaresine yer verilecektir. Ancak ambulans servisinin adının da hasta nakil ambulansı üzerinde bulunacağı değerlendirildiğinde, adında "ambulans" kelimesi olan servislerin, hasta nakil ambulansları üzerinde "ambulans" ibaresini kullanabilecekleri sonucu doğacaktır.

Yönetmelikte geçen araçlar, afet durumları haricinde cenaze nakli amacıyla kullanılamayacak. Ambulans servisi, şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamayacak.

İL DIŞINA HİZMETTE DÜZENLEME

Kara ambulansları yeterlilik belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorunda olacak. İl sınırları dışına, il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile veya ambulans servisi olmayan illerden diğer illere hasta nakletmek amacı ile çıkılabilecek. Hasta nakil ambulansları, sağlık tedbiri hizmeti amacıyla kullanılamayacak.

Ambulans servisleri tarafından, sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilecek. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki ambulans işletenler, yanıltıcı tanıtımların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan ve bunları çağrıştıracak isimleri kullanamayacak ve tabelalarında belirtemeyecek. Ambulans servislerinin isimleri içerisinde "ambulans" kelimesi ve yabancı kelimeler bulunamayacak.

Çağrı merkezinin telefon numarası üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamayacak. Ambulanslar üzerinde, Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamayacak.

Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerince sunulan ambulans hizmetleri ile ambulanslar ve acil sağlık araçlarını kapsayacak.