Amerika FLiRT virüs alarmına geçti! Koronavirüsün en yeni varyantı

07 May 2024 14:24 - Güncelleme : 07 May 2024 15:14

ABD, koronavirüsün yeni varyantı FLiRT virüs alarmını bu kez resmi olarak duyurdu. Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, FLiRT virüsüne yakalanan kişi sayısında ciddi artış yaşandığını belirtti. Omicron varyantına oranla daha hızlı bulaşan FLiRT, belirtilerini çok hızlı gösteren virüs türü olarak tarihe geçti.

AMERİKA FLİRT VİRÜS ALARMINA GEÇTİ!

FLiRT varyantı mutasyon teknikleri olarak kaydedildi. ABD'de virüs aktif olarak iki çeşitle yayıldı. Semptomları aşağı yukarı aynı olan bu virüs türü, baş ağrısı, sinüs tıkanıklığı, vücut ağrıları, ani ateşlenme ve koku kaybıyla başlar. Akabinde ise öksürük burun tıkanıklığı, ishalle devam eder. Bulaşma hızı yüksek olan FLiRT virüs hakkında Dr. Sushila Kataria, açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜSÜN EN YENİ VARYANTI

Şiddeti artan belirtiler entübe riskini de beraberinde getirir. Kataria, bağışıklığı zayıf kişilerde ölümlere yol açacağının altını çizdi. Öte yandan yaz aylarının gelmesiyle ciddi bir yayılım olacağını belirten Kataria, çocukların ve yaşlıların maske takmaları gerektiğini önerdi. Ellerin sık sık yıkanmasını öneren Amerikalı uzman, uluslararası seyahatte kişilerin dikkat etmesi gerektiğini de hatırlattı.

Virüs varyant olarak şimdilik Amerika kıtasında tek görüldü. Bunun dışında diğer ülkelere seyahat yoluyla yayılma ihtimali olduğundan kişilerin herhangi bir belirti göstermesi akabinde yolculuk yapmasından kaçınması lazım.

Dr. Sushila Kataria, FLiRT hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu küçük bir artış ve paniğe gerek yok. Uyanık kalmalı ve bulaşmayı önlemek için gelişmiş testlerin, hedefe yönelik aşıların ve önleyici tedbirlere sürekli bağlı kalmanın gerekli olduğundan emin olmalıyız. Kovid dostu protokollere, yani yıkanmaya uymalıyız."