Amerika grip ilaçlarındaki bileşeni yasaklıyor! Bazıları Türkiye'de de satılıyor

11 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:49

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, bazıları Türkiye'de de piyasada bulunan her türlü soğuk algınlığı, öksürük, alerji, bronkodilatör ve astım ilacı ürününden oral fenilefrinin çıkarılmasını istedi. Bu madde, tüm oral dekonjestanların yaklaşık beşte dördünde bulunuyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önemli bir yasak kararına imza attı. piyasada bulunan her türlü soğuk algınlığı, öksürük, alerji, bronkodilatör ve astım ilacı ürününden oral fenilefrinin çıkarılmasını istedi.

BAZILARI TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Kamuoyunun görüşüne sunulan kararın kesinleşmesi halinde, ülkede satın alınabilen yüzlerce reçetesiz oral dekonjestanda görülen ilaç firması, bu türdeki ürünlerinin formüllerini önemli ölçüde yeniden şekillendirecek - 2022 yılında yaklaşık 1,76 milyar ABD doları değerinde bir pazar payına sahip olacak. Bazıları Türkiye'de de satılan Sudafed, Mucinex, Benadryl, Advil, Tylenol, Vicks ve Dimetapp yasak kararından etkilenecek popüler ürünler arasında yer alıyor. İlaç şirketleri bu ürünlerinin içeriklerindeki fenilefrinin madessini çıkarmak zorunda.

SÜREÇ, BİR VATANDAŞIN DİLEKÇESİYLE BAŞLADI

2005 yılında bazı bilim insanları, fenilefrinin önerilen dozajda ağızdan alındığında burun tıkanıklığını açmada etkisiz olduğunu gösteren mevcut kanıtları inceledi. 2007'de de ABD'de bir vatandaş verdiği dilekçe ile FDA'dan daha iyi etkinlik kanıtı talep etmesini istedi. O dönem yönetimdeki yetkililer daha yüksek dozlar hakkında daha fazla araştırma çağrısında bulundu. 2015 yılında başlayan klinik deneylerde oral yoldan alınan fenilefrinin dozu dört katına çıkarılmaya çalışıldı ancak ilacın dekonjestan olarak işe yaramadığı görüldü ve bu durum bir başka vatandaşın bu ürünlerin piyasadan çekilmesi için dilekçe vermesine neden oldu.