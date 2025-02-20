Ani hayvan ölümleri sonrası şap alarmı! Köy karantinaya alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyünde görülen ani hayvan ölümleri sonrası köyde araştırma yapıldı. Yapılan incelemeler sonucu şap hastalığı tespit edildi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Çanakdüzü köyünde şap hastalığına rastlandı. Köyün karantinaya alındığı bildirildi.

13 KÖYDE AŞILAMA YAPILACAK

Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla bölgedeki hayvan hareketliliği durdurulurken 13 köyde aşılama seferberliği başlatıldı.

KÖY KARANTİNADA

Yetkililerden alınan bilgilere göre, 4 gün içinde 2 bin 395 büyükbaş ve 17 bin 939 küçükbaş hayvana aşı uygulandığı, karantina bölgesinde kontrol ve aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Üreticilere tedbirlere uymaları ve şüpheli vakaları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.