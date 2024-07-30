Anne babalar dikkat! Öksürük deyip geçmeyin: 70'lerin kâbusu boğmaca geri döndü

30 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:11

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Yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde oldukça ciddi sonuçlara yol açabilen boğmacanın yeniden hortladı.

Tedavi edilmezse öksürük nöbetleri sırasında beyne yeterince oksijen gitmediği için beyin hasarına neden olabilen bu hastalık özellikle İngiltere ve Fransa'da ölümlere yol açtı.

Türkiye'de de görülmeye başlanan hastalık hakkında uzman isimden önemli uyarılar geldi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, nöbetler şeklinde gelen boğmacada çocukların sürekli öksürmediğini fakat kusma, şiddetli terlemenin belirtiler arasında olduğunu özellikle belirtti.

KUSMA DA ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA

Ekol TV'nin haberine göre; Derin nefes alma şeklinde ortaya çıkan öksürük nöbetlerinin boğmacaya dönüşebileceğini belirtip anne ve babaları uyaran Ceyhan, "Nöbetler şeklinde gelir boğmaca, çocuk sürekli öksürmez. Çocuk morarır, uzun sürerse de kusar. Belirtileri şiddetli öksürük, kusma ve terleme!" dedi.

VAKA SAYISINDA PATLAMA

Solunum yolları enfeksiyonu olarak da bilinen boğmacanın septomları daha uzun sürüyor.

0 ile 6 yaş arasındaki çocukları etkileyen boğmaca Avrupa'yı da alarma geçirdi.

2023 yılında dünya genelinde 25 bin olan vaka sayısı, 2024'ün ilk 3 ayında 32 bin oldu.

TEK ÇARE AŞI

Sadece temmuz ayında İngiltere'de 8 bebek, Fransa'da ise toplam 17 kişi boğmaca nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'de ise hayatını kaybeden kişi sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yok.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, boğmacanın bir virüs değil bir bakteri olduğunu bu nedenle aşının tek çare olduğunu aktardı.

Özellikle anne adaylarına, bebeklerine, bebek bakımını üstlenen yetişkinlere aşı öneriliyor.

BOĞMACA HASTALIĞI NEDİR?

Boğmaca, her yaştaki duyarlı bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır.

Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta ilk dönem belirtileri, burun akıntısı, gözde yaşarma, halsizlik, fazla yüksek olmayan ateş gibi hafif üst solunum yolu bulgularıdır.

Çok küçük bebeklerde ölüm sık görülmektedir.