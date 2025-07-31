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 | Merve Yaz

Aşırı sıcaklarda bunlara dikkat! Hangi grup daha riskli?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyelerde seyrediyor. Vatandaşları bunaltan hava dalgası, aynı zamanda sağlığı da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, özellikle risk altındaki gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki hangi gruplar risk altında. İşte detaylar...

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Aşırı sıcaklarda bunlara dikkat! Hangi grup daha riskli?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının artacağı yönünde uyarılar yapıyor. Sıcak havalarda vücut sıvı kaybı artıyor. Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve ishal vakalarında artış yaşanıyor.

Aşırı sıcaklarda bunlara dikkat! Hangi grup daha riskli?

Bu şartlarda gebeler, bebekler ve kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler ile bağışıklık sistemi baskılanmış vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor.

Aşırı sıcaklarda bunlara dikkat! Hangi grup daha riskli?

SICAKLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlara göre, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaması gerekiyor.

Dışarı çıkmak zorunda olanlar, geniş şapka kullanmalı, güneş gözlüğü takmalı, açık renkli kıyafetler giymeli ve güneş kremi kullanmalı.

Aşırı sıcaklarda bunlara dikkat! Hangi grup daha riskli?

Bu dönemlerde bol su tüketmeli, günlük 2,5-3 litrenin altında su içmemeli. Asitli, yağlı ve kızartma türü yiyecekleri çok fazla tüketerek dışarı çıkılmamalı.

BOZULMUŞ GIDALARA DİKKAT

Toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı. Mümkünse evde pişirilen ve saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli. Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemekten kaçınılmalı. Özellikle dışarıda satılan ve açık havada bozulma ihtimali olan çiğ tüketilen bazı besinlerden de bu dönemde kaçınılmalı. Açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli.

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ETİKETLER
#gıda zehirlenmesi
#sıcak hava
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#Hava Durumu
#Sağlık Uyarısı
#Sıcağa Karşı Önlemler
#Sağlık
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