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Sağlık
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:01

Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor

Uykuya zor dalanlar için askeri uyku yöntemi, kas gevşetme, kontrollü nefes ve görselleştirme teknikleriyle daha hızlı uykuya dalmayı vadediyor. Ancak uzmanlara göre iki dakika içinde uykuya dalmak siviller için gerçekçi bir hedef olmayabilir.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:01

Sadece iki dakika içinde uykuya dalmayı mümkün kıldığı iddia edilen askeri uyku yöntemi, hızlıca uykuya dalmak isteyenlerin ilgisini çekmeye başladı. Askerlerin zorlu koşullarda dinlenmesini kolaylaştırmak için geliştirildiği teknik toplamda üç temel adımdan oluşuyor. Peki günlük yaşamda da bu yöntem işe yarıyor mu?

Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor

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The Independent'in haberine göre, uyku ve biyolojik saat üzerine araştırmalar yapan, sporcuların ve askeri personellerin yorgunluk ile jet lag sorunlarını çözmesine yardımcı olan bir araştırmacıya göre, yöntemin bazı adımları uyku biliminde zaten kullanılan tekniklerle birebir aynı.

Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor

ASKERİ UYKU YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Askeri uyku yöntemi, farklı ortamlarda görev yapan askeri personellerin uykuya dalmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yöntemin ilk kez Relax and Win adlı spor performansı kitabında ele alındığı belirtiliyor.

Sosyal medyada farklı biçimlerde anlatılan yöntemin temelinde ise üç uygulama bulunuyor:

  • Aşamalı kas gevşetme: Önce yüz kaslarını, ardından omuz ve kolları, göğüs bölgesini ve bacakları sırayla kasıp gevşetmek.
  • Kontrollü nefes: Nefes alışverişini yavaşlatmak ve özellikle nefes verme süresini uzatmak.
  • Görselleştirme: Sakin bir ortamda bulunduğunu hayal etmek. Durgun suda süzülmek veya sessiz bir çayırda uzanmak, kullanılabilecek örnekler arasında yer alıyor.

Yöntem farklı kaynaklarda küçük değişikliklerle anlatılıyor ancak üç uygulamanın genel olarak ortak biçimde uygulanması gerekiyor.

Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor

ASKERİ UYKU YÖNTEMİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI MI?

Dünyadaki orduların uyku tekniklerini bilimsel dergilerde ayrıntılı biçimde yayımlamaması nedeniyle askeri uyku yöntemini doğrulayan bilimsel araştırmalar bulunmuyor. Bununla birlikte yöntemin bazı bileşenleri uykusuzluk tedavisinde kullanılan bilimsel yaklaşımlarla örtüşüyor.

Uykusuzluk için önerilen ilk basamak tedavilerden biri olan uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi (CBT-I), uyku düzenini iyileştirmeyi amaçlayan birden fazla uygulamayı bir araya getiriyor.

Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor

CBT-I kapsamında öne çıkan yöntemler şu şekilde:

  • Bilişsel terapi: Uykuya ilişkin gerçekçi olmayan düşünce ve kaygıları sorgulamak.
  • Uyaran kontrolü: Yatak ile uyku arasındaki bağlantıyı güçlendirmek, yatakta uyumak dışında faaliyetlerden kaçınmak ve yalnızca uykulu hissedildiğinde yatağa girmek.
  • Uyku kısıtlaması: Uyku baskısını artırmak amacıyla başlangıçta yatakta geçirilen süreyi sınırlandırmak.
  • Uyku hijyeni: Kafein ve alkol tüketimini sınırlamak, düzenli bir uyku programı oluşturmak ve yatak odasını dinlenmeye uygun hale getirmek.
  • Gevşeme teknikleri: Farkındalık çalışmaları, aşamalı kas gevşetme ve nefes egzersizleriyle bedensel ve zihinsel uyarılmayı azaltmak.

Askeri uyku yöntemi ile CBT-I arasındaki benzerlikler de özellikle gevşeme, nefes kontrolü ve zihinsel odaklanma alanlarında ortaya çıkıyor.

Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor

İKİ DAKİKADA UYKUYA DALMAK NORMAL Mİ?

Askeri uyku yönteminin bazı kişilerde uykuya geçişi hızlandırması mümkün olsa da 2 dakika içinde uykuya dalmayı herkes için geçerli bir hedef olarak görmek doğru değil.

Araştırmacının aktardığı genel ölçütlere göre, düzenli biçimde 8 dakika içinde uykuya dalmak alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor. Sürekli olarak 5 dakikadan kısa sürede uykuya dalmak ise aşırı gündüz uykululuğunun işareti olabiliyor.

Düzenli bir çalışma programı olan ve standart bir günlük rutin sürdüren kişiler için uykuya dalmanın 10 ila 20 dakika arasında gerçekleşmesi normal kabul ediliyor. Ancak vardiyalı çalışanlar, yeni ebeveyn olanlar veya tanı konmuş bir uyku bozukluğu bulunan kişiler için bu süreler geçerli olmayabilir.

Askerlerin uykuya dalmak için kullandığı taktik! 3 adımda uygulanıyor, 2 dakikada etki ediyor

ASKERLER GİBİ UYUMAK İŞE YARAR MI?

Askeri uyku yöntemi, uyku biliminde zaten yer alan gevşeme, kontrollü nefes ve görselleştirme tekniklerini bir araya getiren pratik bir yaklaşım. Dolayısıyla gerçekten bazı kişilerin daha kolay uykuya dalmasına yardımcı olabilir. Ancak 2 dakika hedefini kesin bir kural olarak benimsemek ters etki de yapabilir.

ETİKETLER
#Uyku Hijyeni
#The Independent
#Askeri Uyku Yöntemi
#Relax And Win
#Cbt-i
#Sağlık
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