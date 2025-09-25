Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Aydın'da bıçak parası aldığı öne sürülen akademisyen hakkında karar verildi!

Aydın'da "bıçak parası" aldığı öne sürülen akademisyen görevinden uzaklaştırıldı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde konuyla ilgili açıklama geldi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aydın'da bıçak parası aldığı öne sürülen akademisyen hakkında karar verildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 19:01

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hakkında "bıçak parası" aldığı iddiasıyla adli süreç başlatılan öğretim üyesi görevinden uzaklaştırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Prof. Dr. O.N.A'nın hastalarından "bıçak parası aldığı" yönündeki iddiaları üzerine kamuoyunun bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz tarafından yürütülen soruşturma ve savcılığa yapılan ihbarlar sonucunda, soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için hakkında adli işlem başlatılan öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Aydın'da bıçak parası aldığı öne sürülen akademisyen hakkında karar verildi!

"SÜREÇ TİTİZLİK VE HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Üniversitenin bu konudaki tavrının net olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ülke genelinde 'bıçak parası' uygulamalarının ciddi bir sorun oluşturduğunu, bu durumun kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek üniversitemizin bu tür uygulamalara karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak tek hedefimiz, üniversitemizin başarılarıyla anılan saygın bir kurum olmasını sağlamak ve toplumumuza en iyi hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerekli hukuki sürecin eksiksiz yürütülmesi için ilgili makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edilmekte, süreç titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir."

Prof. Dr. O.N.A. 22 Eylül'de "bıçak parası" adı altında haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınmış, 23 Eylül'de sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En tehlikeli hastalık türü üzerinde korkutan araştırma! Tarih verildi: Ölümler 18 milyonu aşacak
ETİKETLER
#üniversite
#rüşvet
#Adli Işlem
#Bıçak Parası
#Öğretim Üyesi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.