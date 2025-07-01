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 | Selahattin Demirel

Aziz Sancar’dan kanser araştırmasına tebrik

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Bağırsak sağlığı ve kolon kanserine dair gerçekleştirilen araştırmayı tebrik etti.

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Aziz Sancar’dan kanser araştırmasına tebrik
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 23:07

2019’dan bu yana bilime ve Ar-Ge’ye yatırım yapan ilaç şirketi Kiperin’in ‘Kiperin Collagen’ adlı ürününün bağırsak sağlığına ve kolon kanserine etkisi odağında gerçekleştirdiği araştırma, İsviçre merkezli prestijli bilim dergisi ‘Current Issues in Molecular Biology’de yayımlandı.

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da sağlıklı bağırsak hücrelerinin gelişimi ve kolon kanserine olan etkisinin sonuçlarını koyan bu çalışmayı gerçekleştiren ekibe tebrik mesajı gönderdi.

Araştırmayı yapan ekipte bulunan, Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Yavaş ve Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Karcıoğlu Batur, araştırmayı moleküler analizler ile destekleyerek aslında Kiperin Çift Hidrolize Kolojen peptitlerinin kolon kanseri hücrelerini baskılarken sağlıklı hücrelerde ise olumlu etkilerini gözlemlediler. Ekip şu anda hayvan hücrelerinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"ARAŞTIRMAMIZ KANSER HÜCRELERİNİN YAYILMASINI BASKILIYOR"

Biruni Araştırma Merkezi’nde(B@MER) yapılan araştırmanın kanser hücrelerini baskıladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Karcıoğlu Batur, "Araştırmamız kolon kanseri hücrelerinde kanser hücrelerinin yayılmasını baskılarken aynı zamanda kolonun sağlıklı hücrelerinde ise desteklediğini görüntüledik. Sonrasında moleküler analizler ile bunu destekleyerek aslında Kiperin Çift Hidrolize Collagen peptitlerinin kolon kanseri hücrelerini baskılarken sağlıklı hücrelerde ise in vitro koşullarda arttırdığını görüntüledik. Şuanda ise in vivo koşullarda hayvan hücrelerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Aziz Sancar’dan kanser araştırmasına tebrik

"NOBEL ÖDÜLLÜ BİR BİLİM İNSANINDAN TEBRİK ALMAK MUTLU ETTİ

Prof. Dr. Aziz Sancar’dan tebrik mesajı aldıklarını belirten Dr.Öğr.Üyesi Karcıoğlu Batur, "Araştırmamız Biruni Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleşti. Öncelikle hücrelerimizi in vitro koşullarda takviye edici gıda olan Kiperin Çift Hidrolize Collagen ekledik ve sağlıklı hücrelerde çoğalmasını arttırırken kolon kanseri hücrelerinde baskıladığını gördük.

Sonrasında moleküler analizler yaptık. Bu moleküler analizlerle durumu destekledik. Bu araştırmayı Nobel ödüllü Aziz Sancar hocamız bizzat bize mail ile ulaşarak tebrik mesajlarını iletti. Nobel ödüllü bir bilim insanından tebrik almak tabi ki bizi gururlandırdı. Ekibimizi çalışma konusunda daha azimli kıldı. Hocamıza bu mesajı için ve geri dönüşü için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyd Yavaş, "Öncelikle çalışmalarımıza başlarken İnsan vücudunda hangi alanların öncelikli olması gerektiğini araştırdık. Bağırsak hücrelerinde çalışma kararı aldık. Kolon kanseri dünyada artan hastalıklardan birisi. Bu yüzden kanserli kolon hücreleri ve sağlıklı hücrelerin takviye edici gıdalar açısından nasıl etkilendiğini araştırmak amacıyla bu çalışmayı başlattık.

Çalışmamızdan çıkan sonuca göre takviye edici gıdanın kanserli hücrelerin baskıladığını sağlıklı hücrelerinde olumlu şekilde etki ettiğini görmüş olduk. Bu çalışmamıza Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’dan tebrik mesajı geldi. Çalışmalarımıza bu şekilde son sürat devam edeceğiz" dedi.

ETİKETLER
#ilaç
#araştırma
#ar-ge
#bağırsak sağlığı
#kolon kanseri
#Kiperin
#Collagen
#Sağlık
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