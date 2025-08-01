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 | Murat Makas

Bacak ağrısını hafife almayın! Uzman isim uyardı: Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir

Uzmanlar bacak ağrılarının hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, bacak ağrılarının kalp krize dönüşebileceğini söylüyor. Dr. Erhan Yazıcı, sessiz ilerleyen hastalığın ölümcül olabileceğini söylüyor.

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Bacak ağrısını hafife almayın! Uzman isim uyardı: Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:31

Kas krampları, yaralanmalar ve damar tıkanıkları bacak ağrılarını tetikliyor günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, ağrı veya uyuşma gibi vakaların hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.

Bacak ağrısını hafife almayın! Uzman isim uyardı: Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, Periferik Arter Hastalığı (PAH) adı verilen ciddi bir damar rahatsızlığının ağrılara yol açabileceğini belirterek tedavi olunması gerektiğinin altını çizdi.

Bacak ağrısını hafife almayın! Uzman isim uyardı: Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir

TEDAVİ AMELİYATSIZ DA OLABİLİYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yazıcı, "Bacak damarlarında tıkanıklık varsa, bu durum genellikle kalp damarlarında da sorun olduğuna işaret eder. Yani periferik arter hastalığı olan bir kişinin veya riski de yüksektir. Sigara kullanımı, hipertansiyon (yüksek tansiyon), yüksek kolesterol, diyabet (şeker hastalığı), 50 yaş ve üzeri bireyler, tedavi ameliyatsız da olabiliyor" dedi. Uzm. Dr. Yazıcı, erken teşhis edilen vakalarda ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

Bacak ağrısını hafife almayın! Uzman isim uyardı: Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir

SESSİZ AMA ÖLÜMCÜL

Belirtilerle ilgili konuşan Uzm. Dr. Yazıcı, "Yürürken bacakta ağrı ya da kramp oluşuyorsa, dinlenince geçen ağrılar sık sık tekrarlıyorsa, sigara kullanıyor, hipertansiyon veya diyabet hastasıysanız 50 yaş üstüyseniz ve hareketsiz bir yaşamınız varsa zaman kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına başvurun. Periferik arter hastalığı sessiz ilerleyen ama ölümcül olabilen bir tablodur. Bu nedenle, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli kalp-damar kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşır. Erken tanı hem hayat kurtarır hem de yaşam kalitesini artırır" diye konuştu.

Bacak ağrısını hafife almayın! Uzman isim uyardı: Sessiz ilerleyen hastalık ölümcül olabilir
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ETİKETLER
#kalp krizi
#felç
#damar tıkanıklığı
#Pahalı Yiyecekler
#Periferik Arter Hastalığı
#Bacak Ağrısı
#Kardiyoloji
#Sağlık
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