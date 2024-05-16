Bakan Fahrettin Koca MHRS'den randevu alma sisteminin önemli noktasını paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 May 2024 00:54 - Güncelleme : 16 May 2024 00:55
MHRS'de onaylı randevu sistemi başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni sistemin önemli noktalarını videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
MHRS'de randevusunu onaylamayanlara yeni randevu alımını engelleyecek yeni sistem yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı