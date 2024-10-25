Bakan Işıkhan duyurdu: SGK 61 ilacı geri ödeme listesine ekledi

25 Ekim 2024 11:17 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 58'i yerli olmak üzere 61 ilacın SGK tarafından geri ödeme listesinde dahil edildiğini açıkladı.

Şifadan çok zehir saçıyor! Uzmanından kritik uyarı: Kansere neden oluyor

Şifadan çok zehir saçıyor! Uzmanından kritik uyarı: Kansere neden oluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, Sosyal Güvenlik Kurumu​'nun 61 ilacı geri ödeme listesine eklediğini açıkladı. Aralarında diyabet ve Alzehimer hastalıklarında kullanılan ilaçların da olduğu listedeki 58 ilacın yerli olduğu belirtildi.

61 İLAÇ​ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak, ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık" ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8 bin 786'ya çıkardıklarının bildiren Bakan Işıkhan, ilaçların, hastalara şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

DİYABET VE ALZHEIMER İLAÇLARI DA VAR

Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, geri ödeme listesine alınan 61 ilaçtan 9'unun diyabet, 5'inin antitrombotik, 2'sinin Alzheimer, 1'inin ise kronik immün trombositopeni ilacı olduğu bilgisi yer aldı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN 61 İLAÇ İÇİN TIKLAYINIZ