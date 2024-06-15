Bakan Koca'dan 'kurban eti' uyarısı! Herkesin yaptığı hatayı açıkladı 

15 Haziran 2024 18:34 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesinde et tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Koca, kurban etinin sağlık açısından en uygun şekilde tüketilmesi için bazı dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Koca'nın açıklamasına göre, kurban etinin bir gün dinlendirilmesi önem art etmekte. Koca, etin yanında sebze, salata, yoğurt ve tam taneli ürünlerin tüketilmesinin dengeli bir beslenme için önemli olduğunu ifade etti.

YÜKSEK KOLESTROLÜ OLANLARA UYARI!

Özellikle yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyan bireylerin kırmızı et tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini belirten Koca, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

Kurban Bayramında et tüketiminde nelere dikkat edilmeli? Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir. Uzmanımız konuyu detaylarıyla anlatıyor.