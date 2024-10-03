Bakanlık sezaryene karşı harekete geçti 'Normal Doğum Eylem Planı' açıklandı: Emine Erdoğan'dan kadınlara çağrı

03 Ekim 2024 18:35 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:52

Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek ve artan sezaryen oranlarını düşürmek için harekete geçti."Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla gerçekleştirilen Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na Emine Erdoğan da katılarak kadınlara çağrıda bulundu. Bakan Memişoğlu normal doğumun doğum şekli değil ameliyat olduğunu savundu.

Türkiye her iki bebekten birinin sezaryen yöntemiyle dünyaya gelmesiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırının çok üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı normal doğum yöntemini teşvik etmek için "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla 'Normal Doğum Eylem Planı' açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda normal doğumun faydalarından bahsedildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sezaryenin bir ameliyat olduğunu doğal olanın normal doğum olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN KONU KRİTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen bu projede, anne ve bebek sağlığına verdikleri önemi vurgulayarak, Emine Erdoğan'a ev sahipliği ve destekleri için teşekkür eden Memişoğlu, Türkiye'nin geleceği açısından son derece kritik bir konuyu ele almak için toplanıldığını belirtti.

"SEZARYEN DOĞUM ŞEKLİ DEĞİL AMELİYATTIR"

Memişoğlu, bu sorumluluğu daha kapsamlı bir perspektiften ele almak zorunda olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, Normal Doğum Eylem Planı, bir sağlık politikası olmanın ötesinde, geleceğe yatırım niteliğindedir. Ülkemizin toplam doğurganlık hızındaki gerileme, nüfus yenilenme seviyesinin altında kalmış ve bu durum sürdürülebilir bir gelecek için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Bugün doğurganlık hızındaki azalma ve sezaryen oranlarındaki artış, bunu bize göstermektedir. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 iken 2023 itibarıyla 1,51'e maalesef düşmüştür.

Bu, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un çok altındadır ve bu düşük doğurganlık oranı ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyen bir gelişmedir. Dünya Sağlık Örgütü, sezaryen oranlarının yüzde 15'in üzerinde olmasını önermezken, ne yazık ki ülkemizde bu oran çok daha yüksektir. Sezaryen, bir doğum şekli değil ameliyattır. Ameliyat doğal değil, mecburi bir süreçtir. Sezaryenin yaygınlaşması, toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sezaryenin yaygınlaşması, normal doğumun geri plana atılmasına neden olmakta ve bu durum, anne ve bebek sağlığını uzun vadede tehdit etmektedir."

EMİNE ERDOĞAN: BÜTÜN ANNE ADAYLARIMIZI BU EŞSİZ BİLGELİĞİ KUCAKLAMAYA DAVET EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sezaryen ameliyatın, "büyük bedelleri olan cerrahi bir operasyon" yerine, "pratik, hızlı ve ağrısız bir doğum seçeneği" olarak tanıtıldığına ve Türkiye'deki sezaryen oranlarının DSÖ'nün belirlediği makul sınırları aştığına dikkati çekerek, "Bütün anne adaylarımızı fıtratlarındaki bu mucizeyi, başka tecrübe ile edinilmeyecek bu eşsiz bilgeliği kucaklamaya davet ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan, doğal doğumun bebeğin üzerindeki olumlu etkilerinin saymakla bitmeyeceğine dikkati çekerek, "Doğum kanalında karşılaştığı faydalı bakteriler sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemi geliştiren bebek, bu mucizevi yolculukta akciğer gelişimini de sağlıklı bir şekilde tamamlar. Araştırmalar, beyin gelişiminde bellek, öğrenme, farkındalık gibi davranışları düzenleyen protein salgılarının doğal doğumda daha fazla üretildiğini ortaya koyuyor." bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE'DE DÜNYAYA GELEN İKİ ÇOCUKTAN BİRİSİ SEZARYENLE DOĞUYOR"

Emine Erdoğan, normal doğumun anne ve bebek üzerindeki tüm faydalarına rağmen tıbbi gereklilik dışındaki sezaryen oranlarının yüksekliğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal doğumun bütün bu faydalarına rağmen ne yazık ki günümüz dünyasında kadınlar bu eşsiz tecrübeyi olması gereken doğal haliyle yaşayamıyor. Modern zamanın konformist ve maddeci yaklaşımları nedeniyle dünyanın en kadim tecrübesi, tıbbi bir operasyona indirgeniyor.

Sezaryen, 'büyük bedelleri olan cerrahi bir operasyon' yerine, 'pratik, hızlı ve ağrısız bir doğum seçeneği' olarak tanıtılıyor. Şunun altını çizmeliyim ki tıbbi gerekçelerle, doğru zamanda yapıldığında sezaryenin hayat kurtarıcı özelliği çok önemlidir. Ancak maalesef, Dünya Sağlık Örgütünce açıklanan yüzde 15'lik makul sezaryen sınırının, ülkemizde ciddi manada aşıldığını görüyoruz. Bugün Türkiye'de dünyaya gelen iki çocuktan birisi sezaryenle doğuyor. Tekrar ediyorum, iki çocuktan birisi."