Baş ağrısını alıp götüren akzambak kolonyası! Sabunu ise gençleştiriyor

22 Haziran 2024 12:32 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:52

Baş ağrısı gideren kolonyası ve cildi gençleştiren sabunuyla sağlık ve güzellik alanında iddialı olan akzambak çiçeğinden

üretilen ürünler, şimdi Fransa'ya ihraç ediliyor.

BAŞ AĞRISINI ALIP GÖTÜREN AKZAMBAK KOLONYASI!

Tokatlı Akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, akzambak çiçeğinden ürettiği kolonya ve sabunla dikkat çekiyor.

Akzambak çiçeğinden kendi imkanları ile kolonya ve sabun üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Erdi Can Aydemir, “Bu çiçeklerden kolonya ve sabun imalatı yaptık. Kolonyamız, yüksek esans oranıyla 3 gün boyunca kalıcılığını koruyor. Baş ağrısını kesinlikle geçiriyor. Sabunumuz ise yüzdeki sivilce ve siyah noktaları yok ediyor, cildin gerilmesini sağlayarak erken yaşlanmayı önlüyor. Saçta kullanıldığında ise saç hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor" dedi.

SABUNU İSE GENÇLEŞTİRİYOR

2022 yılında Fransa'dan ünlü bir kozmetik fabrikasının Tokat'a gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Aydemir, “Akzambak soğanlarını analiz ettikten sonra ürünlerimizin yüzde yüz kaliteli olduğunu tespit ettiler. Yüksek kalitesi nedeniyle şu anda imza aşamasındayız. Ürünlerimizi parfüm esansı olarak kullanacaklar. Fransa'yı bile ayağımıza kadar getirdik" diye konuştu.

Aydemir'in bu girişimi, Tokat'tan dünya pazarına açılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AKZAMBAK ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Kozmetik fabrikalarının ilgi odağı olan akzambak E vitamini bakımından zengindir. Cilt bariyerini yeniler gençleştirir Öte yandan içeriğindeki aromatik maddeler çiçeğin ağrı kesici olmasını sağlar.

Hoş kokusuyla 1 kilo metro uzakta da olsa etkisini gösteriyor. Eskiler akzambak çiçeğini azarak yaraların üzerine sürermiş. Mısır kadınları ise yüzlerine sütle beraber sürerek daha parlak bir cilde sahip olurlarmış.