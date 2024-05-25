Baş parmağına sarımsak bağlayarak iyileşti! Korelilerin Su Jok tedavisi İbn-i Sina'ya ait çıktı

25 May 2024 17:14 - Güncelleme : 25 May 2024 17:44

Batılıların hekimlerin babası olarak bahsettikleri İbn-i Sina'nın sarımsak tedavisi günümüzde Korelilerin Su Jok yöntemi olarak geçiyor. Baş parmağa bir bant yardımıyla bağlanan sarımsağın faydalarını deneyimleyenler tecrübelerini paylaştı. Asırların tedavisini ise Koreliler bulmuş gibi açıklanması ise alternatif tıp uzmanlarını üzdü.

BAŞ PARMAĞINA SARIMSAK BAĞLAYARAK İYİLEŞTİ!

Bir türlü kilo vermeyen, vücudunda çok fazla ödem taşıyan ve alerjik bir vücudu olan kadın, Güney Koreli Profesör Park Jae Woo'nun videolarını izleyerek sarımsak tedavisini uyguladı. Baş parmağına sarımsağın tam ortadan bölerek bantlayıp yatan kadın, sabah uyanıp gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Sarımsağın kesik yüzeyinin karardığını gören kadın, bunu her akşam denedi. Kilo vermesi kolaylaşmaya başlayan kadın deneyimlerini paylaştı.

Bağırsaklarının daha iyi çalıştığını vurgulayan kadın yöntemi Korelilerde öğrendiğini ifade etti. Ancak baş parmağa ve ayak tabanına sarımsak bağlamak aslında İbn-i Sina'nın asırlık tedavisidir. İbn-i Sina, şifa kitabında sarımsağın güçlü bir antibiyotik olduğunu vurguluyor.

Sarımsağın en etkili olacağı alanlar ise vücudun kritik alanları olan sinir uçlarının toplandığı noktalar olduğunu vurgulayan İbn-i Sina, bu noktalarda bağlandığında kan akışının hareketlendiği ve ödemin hızla vücuttan atıldığının altını çizdi. Kan akışını düzenleyerek sinir sisteminden sindirim sistemine kadar hasar almış hücreleri onardığını belirten İbn-i Sina, düzenli yapıldığında faydasının yüksek olduğunu şifa kitabında belirtmiş.

Yüzyıl sonra ise Su Jok terapi tedavisi olarak Koreliler akupuntur içinde bu yöntemi kullandılar. İbn-i Sina vücudun toplama alanlarından atılan zehir tedavisi olarak geçirdiğini ayrıca ellerin ayakların vücuttaki diğer organlara şifa olacak şekilde dizayn edildiğini vurguladı. Güney Koreli Profesör Park Jae Woo da aynı süreci ifade ederek 8-24 saatlerinde vücudun yeniden inşa edilebileceğini ifade etti. Yöntem ayrıca; grip, öksürük, nefes darlığı, burun tıkanıklığı, alerjik sorunları da bir günde geçirir.