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Sağlık
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:32

Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? Batı Nil insandan insana bulaşır mı?

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle can kaybının 51'e yükselmesi, Türkiye'deki bulaşma riskini yeniden gündeme getirdi. Türkiye'de daha önce de görülen virüs, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Peki, Batı Nil virüsü insandan insana geçer mi?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? Batı Nil insandan insana bulaşır mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:32

'da Batı Nil virüsü vakalarının artması, Türkiye'de de endişeye neden oldu. 2026 yılının başından 22 Ekim'e kadar Yunanistan'da 453 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Uzmanlar, kuş göçleri ve sivrisinek hareketliliği nedeniyle özellikle ve bölgelerinin risk altında olabileceğine dikkat çekiyor. Peki, Batı Nil virüsü Türkiye'de var mı, insandan insana bulaşır mı, belirtileri neler?

BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Batı Nil virüsü Türkiye için yeni bir hastalık değil. , 2024 yılında yaptığı açıklamada virüsün Türkiye'de 2010 yılından itibaren görüldüğünü ve 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini bildirmişti.

Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? Batı Nil insandan insana bulaşır mı?

2026 yılına ilişkin ise kamuya açık kaynaklarda güncel ve doğrulanmış ulusal vaka ve ölüm toplamı bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye'de 2026 yılında vaka olmadığı veya Yunanistan'daki gibi bir salgın yaşandığı yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Türkiye'nin kuş göç yolları üzerinde bulunması ve sivrisineklerin yaygınlığı, hastalığın görülme ihtimalini gündemde tutuyor. Uzmanlar özellikle Trakya, Ege kıyıları ve sulak alanlar açısından sivrisineklerle mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor.

BATI NİL İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Batı Nil virüsü günlük sosyal temas yoluyla insandan insana bulaşmaz. Enfekte bir kişiyle tokalaşmak, sarılmak, aynı ortamda bulunmak, öksürmek veya hapşırmak virüsün yayılmasına neden olmaz.

Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? Batı Nil insandan insana bulaşır mı?

Virüsün temel bulaşma yolu, enfekte Culex türü sivrisineklerin insanı sokmasıdır. Sivrisinekler virüsü çoğunlukla enfekte kuşlardan alır ve daha sonra insanlara taşıyabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, günlük temasla insandan insana bulaşın belgelenmediğini belirtiyor. Bununla birlikte çok nadir durumlarda kan nakli, organ nakli ve anne sütü yoluyla bulaşma bildirilmiştir. Gebelik sırasında anneden bebeğe geçiş de mümkündür.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Batı Nil virüsü doğada ağırlıklı olarak kuşlar ve sivrisinekler arasında dolaşır. Enfekte kuşlardan kan emen sivrisinekler virüsü alarak insanlara ve bazı hayvanlara bulaştırabilir.

Virüsün başlıca bulaşma yolları şunlardır:

  • Sivrisinek ısırığı: En yaygın bulaşma yoludur. Enfekte Culex türü sivrisineklerin sokmasıyla insanlara geçer.
  • Kan nakli: Enfekte kişiden alınan kan ve kan ürünleri aracılığıyla çok nadir bulaşma görülebilir.
  • Organ nakli: Enfekte donörden alınan organlar yoluyla bulaşma riski bulunur.
  • Anneden bebeğe geçiş: Gebelik, doğum ve emzirme dönemlerinde nadir bulaşma bildirilmiştir.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Batı Nil virüsü bulaşan kişilerin önemli bir bölümünde herhangi bir belirti ortaya çıkmaz. Belirti gelişen kişilerde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma ve cilt döküntüsü görülebilir.

Daha ağır vakalarda virüs sinir sistemini etkileyerek menenjit veya ensefalit gibi ciddi tablolara neden olabilir. Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, kas güçsüzlüğü ve nörolojik belirtiler ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

Belirtiler genellikle enfekte sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonraki 2-14 gün içinde ortaya çıkabilir.

BATI NİL VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Batı Nil virüsünden korunmanın en etkili yolu sivrisinek ısırıklarını önlemek ve sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırmaktır.

Uzmanların önerdiği başlıca önlemler şöyle:

  • Açıkta kalan cilt bölgeleri için yaşa ve kullanım talimatına uygun sivrisinek kovucu ürünler kullanılmalı.
  • Özellikle sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde uzun kollu kıyafetler ve uzun pantolon tercih edilmeli.
  • Kapı ve pencerelere sineklik takılmalı.
  • Saksı altlıkları, kovalar, kullanılmayan lastikler ve benzeri alanlarda su birikmesi önlenmeli.
  • Hayvan sulukları ve su kapları düzenli olarak temizlenmeli, suları değiştirilmelidir.

Özellikle durgun su birikintileri sivrisineklerin üremesi için uygun ortam oluşturduğundan ev ve çevresinde bu alanların kontrol edilmesi önem taşıyor.

ETİKETLER
#yunanistan
#Trakya
#Sağlık Bakanlığı
#Ege
#Batı Nil Virüsü
#Sağlık
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