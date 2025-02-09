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Sağlık
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 | Murat Makas

Bel ağrısından sonra en sık görülen hastalığa dikkat! Kadınlar giyinirken, erkekler cebinden cüzdan alırken ortaya çıkıyor

Toplumda sık görülen sorunlardan omuz sıkışmasına ilişkin uzman doktor Op. Dr. Murat Baloğlu'ndan açıklama geldi. Omuz sıkışması, omzun içindeki bir tendonun şişerek dokuya veya kemiğe sürtünmesi sonucu ortaya çıkıyor ve kol kaldırıldığında ağrıya neden oluyor. Yeterli tedavi edilmediğinde cerrahi müdahale gerekebilir. Baloğlu, hastalığın kadın ve erkeklerde nasıl ortaya çıktığını söyledi.

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Bel ağrısından sonra en sık görülen hastalığa dikkat! Kadınlar giyinirken, erkekler cebinden cüzdan alırken ortaya çıkıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 09:48

Toplumda bel ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen hastalık omuz ağrıları olarak öne çıkıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Murat Baloğlu, omuz ağrılarının nedenlerini anlattı. Baloğlu, "Omuz sıkışmasında genellikle kadınlar giyinirken ya da mutfak rafına uzanırken, erkekler ise arka ceplerinde cüzdan almaya çalışırken veya kollarını yükseğe kaldırırken bir ağrıdan bahseder. Omuz sıkışması çok basit hareketlerde bile ağrı ve hareket kısıtlılığı nedeniyle, kişilerin günlük yaşantılarını olumsuz etkiler. Özellikle kolu baş üstüne kaldırma ya da arkaya doğru götürmede sıkıntı yaşamaya başlanıldığı anda hastaların doktora başvurması, ağrı şikayetlerini önleyecek ve zorlu tedavilerden kişiyi koruyacaktır" dedi.

OMUZ SIKIŞMASININ KENDİNİ GÖSTERMESİ

Baloğlu, omuz sıkışmasının omzun içindeki bir tendonun şişip dokuya veya kemiğe sürtünerek kol kaldırıldığında ağrıya neden olmasıdır ifadelerini kullandı. Op. Dr. Murat Baloğlu, "Zorlanma, yaralanma veya yıpranma nedeniyle oluşabilir. Genellikle birkaç hafta veya ay içinde iyileşir. Omuz sıkışması; omzun üzerine yatıldığında, kollar baş üstü seviyesinden yukarı kaldırıldığında ya da arkaya atıldığında ağrı ile kendisini gösterir. Ağrı arttıkça omzun hareket kabiliyeti kişinin de o bölgeyi oynatmama isteğine bağlı olarak kısıtlanmaktadır. Bu durum günlük hayatı zorlaştırmaktadır." dedi.

"EV HANIMLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Op. Dr. Murat Baloğlu, omuz sıkışmasının fazla ev işi yapan kadınlarda ve fırlatma hareketine dayanan sporlarla ilgili kişilerde daha sık görüldüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Omuz hareket ederken doğal bir açıklığa ihtiyaç duyar. Omuz eklemini oluşturan öncelikle kol kemiği ve kürek kemiğinden, omuzun çatısına uzanan akromion adı verilen bir kemik vardır. Bu kemiğinin altında omzun hareketi sırasında içeri doğru omuzu oluşturan tendonların kayacağı bir boşluğa ihtiyaç duyulur. Bu boşlukta omuz 90 derecenin üzerine kalktığında bir miktar sıkışır. Ancak arada bursa denilen, bu sıkışma sırasında o böyleyi rahatlatan bir kesecik bulunmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı burası daraldığında omzun üst tarafını saran tendon yapısı sıkışır ve ödem oluşur. Omuz sıkışması fazla ev işi yapan kadınlarda, gülle, cirit gibi fırlatma hareketine dayanan sporlarla uğraşan kişilerde, elleri sürekli yukarıda çalışmak zorunda olan boya, tamirat ve cam silme işi ile uğraşanlarda daha sık görülür."

YIRTIKLAR ŞİDDETLİ VE AĞRILI OLABİLİR

Yüzme, beyzbol, voleybol ve tenis gibi sporların da omuz sıkışmasına neden olabildiğini aktaran Baloğlu, omuz sıkışması sıklıkla, yapısal sebeplerden ve yaşlanma sürecinde oluşmuş osteofit denilen kemik çıkıntının omuz bölgesinde darlığa neden olmasından kaynaklandığını söyledi. Sıkışma sonucu oluşan ödem ve şişen kese mevcut boşluğun daralmasına neden olduğuna işaret eden Baloğlu, "Yaşlanma veya fazla kullanıma bağlı olarak da tendonların kırılgan hale gelmesi ile yırtıklar ve şiddetli ağrılar oluşabilir" diye konuştu.

AMELİYATSIZ TEDAVİ MÜMKÜN

Omuz sıkışmasının erken dönemde ameliyatsız tedavinin mümkün olduğunu da sözlerine ekleyen Baloğlu, "Omuz ağrısı şikayetleri geçmediği takdirde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Ödem ya da o bölgedeki ağrısı baskılayıcı ilaç tedavisi, bölgenin rahatlatılmasına yönelik çeşitli fizyoterapi uygulamaları ve omzun hareket açıklığını korumaya yönelik egzersizlerin planlaması yapılabilir. Ya da bu bölgeye bazı enjeksiyon uygulamaları ile rahatlama sağlanır. Omuz sıkışmalarında ağrı hafif başladığı için hastalar bu sorunun üzerine gitmeyip ağrılar uykudan uyandıracak kadar dayanılmaz hale geldiğinde doktora başvurmayı tercih etmektedir. Bu seviyeye gelene kadar bölgede ciddi anlamda daralma görülür. Bu durum da hastanın ilaç ya da fizik tedavi şansı kalmadan ameliyat olmasını gerektirebilir. İlk basamak tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi yönteme başvurulur. Cerrahi tedavide artroskopi yöntemiyle küçük kesilerden bölgede dokuların temizliği ve varsa kas yırtıklarının onarımı yapılır. Eğer kemikte bir yapısal gagalaşma veya osteofit adı verilen bir çıkıntı söz konusuysa tıraşlama işlemi gerçekleştirilir" ifadelerine yer verdi.


 

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#Sağlık
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