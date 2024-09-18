Beyaz sinekler her yeri sardı! İnsanların ağzına burnuna kaçıyor, kaşıntıya sebep oluyor

18 Eylül 2024 19:24 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 19:26

İzmir'de dışarı çıkanlar, park ve bahçelere gidenler beyaz sineklerin çoğalmasından şikayetçi. Kışa kadar çoğalmasını sürdürmesi beklenen beyaz sinekler yolda yürüyenlerin ağzına ve burnuna kaçıp kaşıntıya sebep oluyor. Uzmanlar dikkat edilmesi gerekenlere karşı uyardı.

İzmir​'de nem​ ve sıcak havanın etkisini sürdürdüğü sonbaharda beyaz sinekler vatandaşları dışarı çıktığına pişman ediyor. Özellikle park​ ve yeşil alanlarda çoğalan beyaz sinekler yolda yürüyenlerin ağzına ve burnuna kaçıyor, kaşıntıya sebep olarak rahatsızlık veriyor. Bölge halkı buna bir önlem alınması için çağrıda bulundu.

"YOLDA YÜRÜRKEN ELLERİMİZİ YELPAZE GİBİ KULLANARAK KORUNUYORUZ"

Cengiz Abursu, Kahramanlar Mahallesi'nde ikamet ettikleri bölgede son dönemde bu sıkıntıdan dolayı zorluk çektiklerini söyledi. Yolda yürüyemez olduklarını ve kaşıntı sebebiyle rahatsızlıklandıklarını belirten Abursu, "İlaçlama yapılmadığı sürece bu böyle sürüp gidecek. Yetkililerden ricamız en kısa sürede burada gerekli çalışmaları yapmaları. Yolda yürürken insanlar ellerini yelpaze gibi kullanarak korunmaya çalışıyor. Rahatsız edici." dedi.

KAŞINTIYA SEBEP OLUYOR, AĞZA, BURNA VE GÖZE GİRİYOR

Lise öğrencisi Efe Yalçın parka gittiklerinde çok rahatsız olduklarını ve oyun oynayamadıklarını belirtti. Yalçın, bu sineklerin insanların ağzına burnuna kaçtığını ve kaşıntıya sebep olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet üzerine kent genelinde ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

ÇOK FAZLA ÇOĞALABİLİYOR

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mamay, AA muhabirine, beyaz sineklerin böcekler sınıfından hemiptera takımının aleyrodidae familyasına mensup olduğunu belirtti.

Bu sineklerin pamuk, domates, patlıcan ve biber gibi bitkiler başta olmak üzere birçok sebze, meyve, süs bitkisinde emgi nedeniyle zarara neden olduğunu anlatan Mamay, türün uygun hava koşullarında çok fazla çoğalabildiğini ancak halk sağlığı açısından bir zararının olmadığını kaydetti.

Doç. Dr. Mamay, son yıllarda popülasyonları artan beyaz sineklerin bu dönemde ortaya çıkmasının normal olduğunu, sıcak ve nemin bir arada olduğu yıllarda bunların yoğunluğunun artığını kaydederek, şöyle konuştu:

"İnsanlara bulaşan herhangi bir hastalığa vektörlük yaptığına dair bilimsel bir kayıt bulunmamaktadır. Bu nedenle her ne kadar insanların ağızlarına, burunlarına ve gözlerine kaçarak rahatsızlık verseler de insan sağlığı açısından önemli bir problem olarak görülmemeleri gerekir. Dolayısıyla herhangi bir endişeye mahal olmadığını belirtmek isteriz. Beyaz sineklere yönelik meskun mahallerde ekstra ilaçlama yapılmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ilaçlamalar çevreye zarar vermekte, hava, su ve toprak kaynaklarına bulaşmakta, faydalı böcekleri öldürerek doğal dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Beyaz sinekler, havalar soğumaya başladığında doğal olarak ömürlerini tamamlayarak yok olacaklardır."