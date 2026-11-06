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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:03

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat

Beynin biyolojik saatinin anksiyete ve moral bozukluğunu tetiklediğini biliyor musunuz? Siz de sabahları uyandığınızda ortada belirgin bir sebep yokken kendinizi huzursuz, mutsuz, kaygılı ve endişeli hissediyorsanız, dikkat! Sabahları hangi saatlerde beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 14:03

Siz de sabahları kalktığınızda kendinizi daha negatif, mutsuz, huzursuz, sinirli ve endişeli hissedenlerden misiniz? Beynin biyolojik saati ve moral bozukluğunu tetikliyor. Özellikle günün ilk saatlerinde yaşanan bu ruh hali değişimlerinin arkasında beynin biyolojik saati ve vücudun hormonal düzeni yatıyor. Benim de son zamanlarda sıklıkla yaşadığım problemler arasında yer alan sabahları ruh halinde negatif davranışların bilimsel sebebini sizlerle paylaşıyorum. Siz de sabahları uyandığınızda ortada belirgin bir sebep yokken kendinizi huzursuz, mutsuz, kaygılı ve endişeli hissediyorsanız, uyandığınız saate dikkat etmelisiniz. Peki, sabahları hangi saatlerde beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor? İşte anksiyete ve moral bozukluğunu tetikleyen beynin biyolojik saati...

BEYNİN BİYOLOJİK SAATİ ANKSİYETE VE MORAL BOZUKLUĞUNU TETİKLİYOR!

Beynin biyolojik saatinin anksiyete ve moral bozukluğunu nasıl tetiklediğini sizlerle paylaşıyorum. Siz de sabahları uyandığınızda ortada belirgin bir sebep yokken kendinizi huzursuz, mutsuz, kaygılı ve endişeli hissediyorsanız, sizin için araştırdığım bu bilimsel bilgiyi muhakkak göz önünde bulundurmalısınız. Daha önce sabahları uyandığınızda neden daha mutsuz olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Beynin biyolojik saatinin anksiyete ve moral bozukluğunu tetiklediğini biliyor musunuz?

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat

Günün özellikle ilk saatlerinde yaşanan huzursuz, mutsuz ya da endişeli ruh hali değişimlerinin arkasında beynin biyolojik saati ve vücudun hormonal düzeni yatıyor. Bu noktada uyandıktan sonra kortizol seviyesinde yaşanan doğal artışın, bazı kişilerde kaygı hissini daha belirgin bir hale getirdiği gözlemleniyor. Bu teori elbette hemen herkes için aynı sonuçları doğurmuyor. Günün farklı saatlerinde değişen biyolojik bir ritme göre çalışan insan vücudu; uyku, uyanıklık, hormon salgılanması ve ruh hali gibi durumlardan etkileniyor.

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat

İnsan vücudundaki bu düzen sirkadiyen ritim olarak adlandırılıyor. Vücudun gün içinde hangi saatlerde daha aktif olacağını belirleyen önemli mekanizmalardan biri olan bu ritim, farklı ruh hallerine sahip olmamıza neden olabiliyor. Sabah saatlerinde kortizol hormonunun salgılanması bir hayli artış gösteriyor. Bu noktada stres hormonu olarak da bilinen kortizol, sadece stresli durumlarda değil, farklı zaman aralıklarında da salgılanabiliyor.

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat

Kortizol, vücudun uyanmasına, güne hazırlanmasına ve enerji toplamasına da yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalarda kortizolün uyanmayı takip eden ilk 30-45 dakika içerisinde belirgin şekilde yükseldiği söyleniyor. Siz de özellikle sabahları daha gergin, mutsuz, sinirli ve endişeli bir şekilde kalkıyorsanız, bunun sebebi beynin biyolojik saatinin anksiyete ve moral bozukluğunu tetiklemesi olabilir.

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat

SABAH 08.00-09.00 ARASINDA UYANANLAR DİKKAT!

Siz de benim gibi sabah saatlerinde huzursuz ve mutsuz uyanıyorsanız, bunun tek bir nedeni olmayabilir! Kortizol seviyesindeki doğal değişimler, uyku kalitenizden günlük stresinize, sabah nasıl uyandığınızdan kişilik psikolojinize göre etki ediyor. Sabahları yataktan kalkan birçok kişi işe yetişme telaşı, yapılacak işlerin düşünülmesi ve gün içerisinde karşılaşılabilecek sorunlara odaklandığından dolayı sabahları daha kaygılı uyanabiliyor.

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat

Bu noktada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Araştırmalar, sabah 08.00–09.00 arasında yaşanan sebepsiz anksiyete ve moral bozukluğunun beynin biyolojik saatinden kaynaklandığını ve bu saatlerde kaygının doğal olarak zirve yaptığını ortaya koyuyor. Fakat kortizolün yükseldiği saat hemen herkes için aynı olmuyor. Bu yükseliş daha çok kişinin ne zaman uyandığıyla ilişkilendiriliyor. Elbette, sabah bu saatlerde mutsuz uyanan herkesin biyolojik saatinde bir sorun olduğunu söylemek doğru değil.

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat

SABAHLARI ANKSİYETE VE MORAL BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR NELER YAPMALI?

Sabahları moraliniz bozuk uyanıyor ve hiçbir şey yapmak istemiyorsanız, daha dengeli bir ruh hali için şu alışkanlıkları mutlaka kendinizde düzene sokmalısınız:

Beynin biyolojik saati anksiyete ve moral bozukluğunu tetikliyor! O saatte uyananlara dikkat
  • Uyku düzeninizi koruyun
  • Güne aceleyle başlamayın
  • Gün ışığından yararlanın
  • Kafein tüketimini sınırlayın
  • Hafif hareketler yapın

 

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ETİKETLER
#anksiyete
#Sirkadiyen ritim
#Kortizol Hormonu
#Beyin Biyolojik Saati
#08.00-09.00
#Sağlık
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