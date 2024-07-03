Bezmialem'de keyifli diploma töreni! Mezuniyet ve mili maç heyecanını bir arada yaşadılar

03 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:16

Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini coşkuyla gerçekleştiren Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı ile milli maç heyecanı bir arada yaşandı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN BAŞARISI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ'NDE KUTLANDI

Üniversite mezunları, mezuniyet töreninin ardından hocaları, aileleri, üniversite yönetimi ve çalışanları ile Avusturya - Türkiye maçını seyretti.

Öğrenciler, mezuniyet ile çifte kutlama yaparak unutulmaz anlar yaşadılar. Türkiye'nin en köklü sağlık kuruluşlarından ve sağlık temalı sayılı üniversitelerinden biri olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyeti renkli ve görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Üniversitenin tarihi yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninin ardından mezunlar, hocaları, aileleri, üniversite yönetimi ve çalışanları ile milli maç heyecanını yaşadı. Türkiye'nin galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından mezunlar kutlama yaptı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çeyrek final için sahaya çıktı. Leipzig Stadı ev sahipliğinde gerçekleştirilen maçta A Milli Futbol Takımı, Avusturya’yı 2-1 mağlup etmesi üzerine öğrenciler doyasıya eğlendi. Bezmialem ailesi tarafından yaşama uğurlanan öğrenciler, mezuniyet ile çifte kutlama yaparak unutulmaz bir gece yaşadılar.