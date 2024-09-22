Bezmialem'den büyük gurur! “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesine 6 isim gönderdi

22 Eylül 2024 12:24 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:27

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden bilim insanları, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde yer aldı.

Sağlık alanında iki asırlık birikimi ve uluslararası kurumlarla yaptığı iş birlikleri ile öne çıkan Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden bilim insanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde yer aldı. Stanford Üniversitesi​, 2023 yılındaki bilimsel makalelerin atıf oranları ve sayısı gibi kriterleri baz alarak oluşturduğu bilimsel etki endeksi ile tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenleri sıraladı.

BEZMİALEMLİLER GRUR LİSTESİNDE

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 77.491’inci sırada, Türkiye’de 434’üncü sırada yer aldı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde dünyada 89.655’inci sırada, Türkiye’de 209’uncu sırada yer alırken “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 108.724’üncü sırada, Türkiye’de 608’inci sırada bulundu.

Üniversitenin Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde dünyada 151.216’ncı, Türkiye’de 408’inci olurken “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 198.177’nci, Türkiye’de 1020’inci oldu.

Üniversite Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 268.913’üncü sırada, Türkiye’de 1217’nci sırada, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Pınar Soysal dünyada 69.628’inci sırada, Türkiye’de 386’ncı sırada, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Belma Zengin Kurt dünyada 228.749’uncu sırada, Türkiye’de 1131’inci sırada yer aldı.

PROF. DR. RÜMEYZA KAZANCIOĞLU: BİLİMSELLİKTE ÖNCÜYÜZ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden 6 bilim insanın sıralamalarda yer almasını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Üniversitemiz 2 asırlık tarihinde bilimsel çalışmalara öncülük yapmış bir sağlık ve eğitim kurumudur. Uluslararası iş birlikleri ile de öne çıkan üniversitemiz akademisyenlerinin dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterilmesi, üniversitemizin uluslararası bilim camiasındaki gücünü ve konumunu göstermektedir. Bu başarı hem üniversitemizin hem de akademisyenlerimizin bilimsel gelişmeye verdiği önemin ve çabanın bir sonucu ve göstergesidir. Tüm akademisyenlerimizi gönülden kutlarım” dedi.