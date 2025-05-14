Bıçak parası aldığı iddia edilerek gözaltına alınan ADÜ'lü profesör ve sekreteri serbest

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir profesör ile sekreteri, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor ve sekreteri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. U.G.'nin bazı hastalardan usulsüz şekilde maddi taleplerde bulunduğu yönünde bilgi aldı.

14 HASTA YAKININDAN PARA ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda, 14 farklı hasta yakınının ameliyat işlemleri öncesinde doktor U.G.'ye para verdiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, Prof. Dr. U.G. ve hastanedeki sekreteri D.K.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

900 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

U.G.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan kontrollerde ise hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor ve sekreteri çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.