Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

Şubat 05, 2026 10:58
1
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

Bilim insanları, “beyin yiyen amip” olarak bilinen Naegleria fowlerinin iklim değişikliğiyle birlikte daha geniş alanlara yayılabileceği uyarısında bulunuyor. Nadir görülse de enfeksiyon neredeyse her zaman ölümle sonuçlanıyor.

Bilim dünyası, uzun süredir gündemin gerisinde kalan ancak sonuçları son derece ağır olabilen serbest yaşayan amipler konusunda yeniden alarm veriyor. Toprakta ve suda doğal olarak bulunan bu tek hücreli mikroorganizmalar, uzmanlara göre iklim değişikliği ve yetersiz su yönetimi nedeniyle artık daha büyük bir risk haline geliyor. Özellikle “beyin yiyen amip” olarak anılan Naegleria fowleri, yüksek ölüm oranı nedeniyle endişe yapıyor.

2
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

Serbest yaşayan amipler, yaşamlarını sürdürebilmek için bir konakçıya ihtiyaç duymuyor. Göller, nehirler, su birikintileri ve hatta toprak… Yani oldukça geniş bir yaşam alanları var. Bu canlıları farklı kılan noktalardan biri de “yalancı ayak” adı verilen geçici uzantılarla şekil değiştirip hareket edebilmeleri. Bu özellik, onları zorlu çevre koşullarına karşı oldukça dayanıklı kılıyor.

“BEYİN YİYEN AMİP” NE KADAR TEHLİKELİ?

Bu grubun en tehlikeli üyesi kabul edilen Naegleria fowleri, halk arasında ürkütücü bir şekilde “beyin yiyen amip” olarak biliniyor. En sevdiği ortam ise 30 ila 40 derece arasındaki sıcaklığa sahip tatlı sular. Göller, nehirler ve kaplıcalar, bu amip için adeta ideal yaşam alanları.

3
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

Geçmişte soğuk iklimler nedeniyle ılıman ülkelerde çok nadir görülüyordu. Ancak küresel ısınmayla birlikte tablo değişmeye başladı. Uzmanlar, ısınan suların amibin daha önce rastlanmadığı bölgelere yayılmasına zemin hazırladığını söylüyor.

Bulaşma, suyun burun yoluyla vücuda girmesiyle gerçekleşiyor. Yani yüzme sırasında burundan giren mikroorganizma, sinir yollarını izleyerek beyne ulaşıyor ve beyin dokusunu tahrip ediyor. Ortaya çıkan hastalık ise neredeyse her zaman ölümcül. Bilim insanlarına göre ölüm oranı yüzde 95 ile 99 arasında. Önemli bir detay var: Bu amip su içilerek bulaşmıyor ve kişiden kişiye geçmiyor.

4
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

MUSLUK SUYU RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Nadir de olsa, yetersiz klorlanmış ve sıcak musluk sularında Naegleria fowleri tespit edilebiliyor. Özellikle burun temizliği ya da dini ritüeller sırasında musluk suyunun kullanılması, geçmişte bazı enfeksiyon vakalarına yol açtı. Uzmanlar bu tür uygulamalarda yalnızca steril, damıtılmış ya da kaynatılıp soğutulmuş su kullanılmasını öneriyor.

5
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

YOK EDİLMESİ NEDEN BU KADAR ZOR?

Bu amipler teoride uygun su arıtma ve klorlama yöntemleriyle öldürülebiliyor. Ancak iş uygulamaya gelince durum o kadar da basit değil. Çünkü amipler, boru hatlarının içinde oluşan ve “biyofilm” olarak adlandırılan mikroorganizma tabakalarına tutunabiliyor. Bu tabaka, dezenfektanların amibe ulaşmasını zorlaştırıyor. Üstelik organik maddeler klorun etkisini daha da azaltabiliyor.

Sıcak koşullarda ise amipler “kist” adı verilen sert bir koruyucu kabuk oluşturarak hayatta kalabiliyor. Yani açıkçası, yok edilmeleri oldukça dirençli bir süreç gerektiriyor.

6
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

TEK BAŞINA DEĞİL, BAŞKA PATOJENLERLE BİRLİKTE

Serbest yaşayan amiplerin riski sadece kendileriyle sınırlı değil. Bu mikroorganizmalar, bazı bakteri ve virüsler için adeta canlı bir sığınak görevi görüyor. Normalde bakteri ve virüslerle beslenen amiplerin içinde, tüberküloza yol açan Mycobacterium tuberculosis ve lejyoner hastalığı etkeni Legionella pneumophila gibi bakterilerin yaşayabildiği biliniyor.

Buna ek olarak, Cryptococcus neoformans adlı mantar ile norovirüs ve adenovirüs gibi virüsler de amiplerin içinde korunabiliyor. Bu durum, patojenlerin çevrede daha uzun süre hayatta kalmasına ve hatta antibiyotik direncinin yayılmasına katkı sağlayabiliyor.

7
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ BÜYÜTÜYOR

Bilim insanlarına göre iklim değişikliği bu tehdidin büyümesinde kilit rol oynuyor. Küresel sıcaklıkların artması, ılık ve sıcak tatlı su alanlarının genişlemesine neden oluyor. Bu da Naegleria fowleri gibi ısıyı seven amiplerin yeni coğrafyalara yayılmasının önünü açıyor.

Uzmanlar, birçok su sisteminin serbest yaşayan amipler açısından rutin olarak test edilmediğine dikkat çekiyor. Bunun nedenleri arasında bu organizmaların nadir görülmesi, biyofilm ve tortular içinde gizlenebilmesi ve tespit için özel, maliyetli testlerin gerekmesi yer alıyor.

8
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

SADECE BEYİN DEĞİL, GÖZ VE CİLT DE RİSK ALTINDA

Serbest yaşayan amipler yalnızca beyni etkilemiyor. Kontakt lens kullanıcılarında son derece ağrılı göz enfeksiyonlarına, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde cilt lezyonlarına yol açabiliyorlar. Nadir de olsa akciğer, karaciğer ve böbrekleri etkileyen sistemik enfeksiyonlar da görülebiliyor.

9
Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

RİSK NASIL AZALTILABİLİR?

Uzmanlar, özellikle sıcak havalarda göl ve nehir gibi işlenmemiş tatlı sularda başın suya sokulmamasını öneriyor. Yüzme sırasında burun klipsi kullanılması ve burun yıkama işlemlerinde yalnızca güvenli su tercih edilmesi de önemli.

Naegleria fowleri kaynaklı enfeksiyonlar son derece nadir olsa da, belirtiler ortaya çıktıktan sonra hastalık çok hızlı ilerliyor. Tatlı suyla temasın ardından şiddetli baş ağrısı, ateş, mide bulantısı ya da ense sertliği görülmesi durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiği vurgulanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.