Bilim dünyasında beyin yiyen amip alarmı

Serbest yaşayan amipler, yaşamlarını sürdürebilmek için bir konakçıya ihtiyaç duymuyor. Göller, nehirler, su birikintileri ve hatta toprak… Yani oldukça geniş bir yaşam alanları var. Bu canlıları farklı kılan noktalardan biri de “yalancı ayak” adı verilen geçici uzantılarla şekil değiştirip hareket edebilmeleri. Bu özellik, onları zorlu çevre koşullarına karşı oldukça dayanıklı kılıyor.

“BEYİN YİYEN AMİP” NE KADAR TEHLİKELİ?

Bu grubun en tehlikeli üyesi kabul edilen Naegleria fowleri, halk arasında ürkütücü bir şekilde “beyin yiyen amip” olarak biliniyor. En sevdiği ortam ise 30 ila 40 derece arasındaki sıcaklığa sahip tatlı sular. Göller, nehirler ve kaplıcalar, bu amip için adeta ideal yaşam alanları.