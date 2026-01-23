Menü Kapat
Sağlık
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Bilim insanları, sağlıklı bireyleri virüslü hastalarla aynı odaya kapattı: Deneyin sonu hiç düşündüğünüz gibi değil

Maryland Üniversitesi araştırmacıları, grip hastaları ve sağlıklı gönüllüleri aynı otel odasına kapatarak bir bulaşma deneyi yaptı. Virüsün yayılması için uygun sıcaklık ve düşük havalandırma koşulları sağlanmasına rağmen hiçbir sağlıklı katılımcıya grip bulaşmadı. Peki bu durumun sebebi ne?

Gönüllüleri hastalarıyla aynı odaya kapatan araştırmacılar, virüsün yayılmasını sağlamak için her yolu denedi. Ancak günlerce süren temasın sonunda ortaya çıkan sonuç bilim insanlarını bile şaşırttı.

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılar, gribin gerçekte nasıl yayıldığını anlamak adına oldukça ilginç bir deney gerçekleştirdi. Bilim insanları, virüsü doğal yollarla kapmış hastalar ile sağlıklı gönüllüleri küçük bir otel odasında bir araya getirdi.

Science Alert'in haberine göre, deney süresince katılımcılar aynı ortamda oyunlar oynadı, çeşitli eşyaları paylaştı ve hatta birlikte egzersiz yaptı. Ancak virüsün bulaşması için oluşturulan onca uygun koşula rağmen sağlıklı gruptaki tek bir kişiye bile grip bulaşmadı.

Bilim insanları, sağlıklı bireyleri virüslü hastalarla aynı odaya kapattı: Deneyin sonu hiç düşündüğünüz gibi değil

GRİP VİRÜSÜ NEDEN BULAŞMADI?

Bilindiği üzere influenza virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya nefes aldığında ortaya çıkan mikroskobik damlacıklar (aerosoller) yoluyla yayılıyor. Ayrıca kapı kolları veya telefonlar gibi kirlenmiş yüzeyler üzerinden de kişiden kişiye geçebiliyor.

Araştırmacılar, bulaşma riskini en üst düzeye çıkarmak amacıyla oda sıcaklığını ve nem oranını virüsün en sevdiği aralıklarda tuttu. Hatta odadaki havalandırma kasıtlı olarak kısıtlandı ve hava akış yolları kapatılarak içerideki hava kalitesi düşürüldü.

Bilim insanları, sağlıklı bireyleri virüslü hastalarla aynı odaya kapattı: Deneyin sonu hiç düşündüğünüz gibi değil

ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRMA KİLİT FAKTÖR

Maryland Üniversitesi ekibi, beklenen bulaşmanın neden gerçekleşmediğine dair üç temel sebep üzerinde duruyor.

İlk olarak, deneydeki hasta bireylerin çevreye yaydığı miktarı oldukça düşüktü. Yetişkinlerden oluşan hasta grubunda çok az veya hapşırma gözlemlendi. Öte yandan sağlıklı katılımcıların bağışıklık durumu da etkili bir faktör olarak öne çıkıyor. Daha önce gribi atlatmış veya aşılanmış olan gönüllüler virüse karşı doğal bir kalkan geliştirmiş olabilir.

Son olarak, odadaki fanların yaptığı hava sirkülasyonu, virüs yüklü hava bulutlarını dağıtarak yoğunluğunu azaltmış olabilir.

Elde edilen bulgular, gribin yayılmasında öksürük ve hapşırmanın ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor. "Süper yayıcı" olarak adlandırılan ve yüksek miktarda virüs saçan bireylerin yokluğu deney sonucunun belirleyicisi oldu.

Tabii ki de çalışma gribin zararsız olduğunu göstermiyor. Aksine virüsün yayılması için enfekte biriyle aynı odayı paylaşmaktan çok daha karmaşık koşulların bir araya gelmesi gerektiğini kanıtlıyor.

