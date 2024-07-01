Bilim insanlarından köpek salyası uyarısı! Her yıl 24 bin kişiye bulaşıyor

01 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:54

Türkiye'deki sokak köpeklerinin ölümcül saldırıları ve akabinde çıkması planlanan 'köpeklerin uyutulması' yasa teklifi gündeme oturmuştu. Ancak Türkiye'de artan sokak köpeklerinin saldırıları Avrupa'da da gündem oldu. Ülkelerin Türkiye'ye giden vatandaşlarını köpek saldırıları konusunda uyarması turizme kötü bir etki bıraktı.

KÖPEK SALYASINDAKİ BÜYÜK TEHLİKE!

Tüm bunları akabinde ise Avrupa'da 2016 ve 2019 yıllarında yapılan köpek salyası araştırması yeniden gündem oldu. Avrupalı bilim insanlarının köpeklerin salyasında bulunan "kapnocytophaga canimorsus" bakterinin ölümcül olduğunun altını çizdi.

Her yıl 25 bin insana bulaşan köpek salyasındaki "kapnocytophaga canimorsus" bakterisinin ilk hasarı ise uzuv kaybıdır. Özellikle köpek salyası açık yaraya bulaştığında, direk olarak kan yoluyla kalbe kadar ilerler. Uzmanlar beyne ilerlediğinde ise ölüm riskinin yüzde 100 çıktığının altını çizdi.

KÖPEK BAKTERİSİ GRİPLE BENZER ETKİYİ GÖSTERİYOR

Belçika'daki Namur Üniversitesi mikrobiyoloji uzmanlarından Prof. Dr. Guy Cornelis, köpek salyalarında yüksek oranda "kapnocytophaga canimorsus" bulunduğunu açıkladı. Bunun açıklamasını ise Avusturya'da bir köpeğin bir şahsı ısırması sonucu kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesi akabinde yapıldı.

Cornelis, köpeklerdeki bu tehlikenin önüne geçilmediğinde uzuv kayıplarının artacağının altını çizdi. Bakteri bulaştıktan sonra griple aynı belirtileri gösterdiğini belirten Cornelis, yüksek ateş ve mide bulantısı ile ortaya çıktığını açıkladı.

Cornelis rapor hakkında "Bazen insanlar ve köpekler arasındaki temasta hiçbir şey olmaz. Ancak her yıl 24 bin kişiye bu bakteri bulaşıyor. Her temas öldürücü değil elbette ama yine de dikkatli olunması gerek" dedi.

Bakterinin kuluçka döneminin olmadığını 1-2 gün içinde etkisini gösterdiğini belirten Belçikalı bilim insanın açıklaması sonrası Avrupa devletlerinin sokak köpeklerinin neden toplatıldığı da ortaya çıktı. Avrupa'daki tüm ülkelerde sokaklarda başı boş köpeklerin olması yasak. Üstelik köpeğini sokağa bırakan vatandaşlara da ağır cezalarda var.

Türkiye'de ise artan sokak köpek saldırılarının sonrası tasarlanan yasa da Avrupa'da uygulanan kısırlaştırma, ağır ceza gibi durumlar yer almakta. İçişleri Bakanlığının verilerine göre; Türkiye'de son 2 yılda 50'si çocuk 107 kişi sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.