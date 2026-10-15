Bilim insanlarından korkutan rapor: 'Bana olmaz' demeyin! Gençlerde vaka gizlice 2 katına çıktı

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de 23 Eylül 2026'da yayınlanan bulgular, Büyük Cincinnati ve Kuzey Kentucky bölgesinde endişe verici bir eğilimi ortaya koyuyor. Felç geçirenlerin hayatta kalma oranı artıyor olsa da vaka sayısındaki artış daha genç yetişkinlerin kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

GENÇ YETİŞKİNLERDE GİZLİ TEHLİKE

Cincinnati Üniversitesi'nden araştırmacı yazar Dr. Emily R. Fisher, "İnme geleneksel olarak yaşlı yetişkinlerin hastalığı olarak kabul edilirken, bulgularımız inmenin genç yetişkinlerde giderek daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda, bu inmelerden kurtulan insan sayısı da artıyor; bu da daha fazla genç yetişkinin inmenin uzun vadeli etkileriyle yaşayabileceği anlamına geliyor." dedi.

FELÇ VAKALARI SON OTUZ YILDA NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Araştırmacılar, inme modellerinin nasıl değiştiğini incelemek için 1993 ile 2020 yılları arasında Büyük Cincinnati ve Kuzey Kentucky'de kaydedilen vakaları inceledi. Çalışma döneminde ilk inme geçiren 20 ila 54 yaş arası 2.076 yetişkin tespit ettiler.

Sonuçlar çarpıcı bir artış gösterdi. 1993-1994 yıllarında inme oranı 100.000 kişi-yıl başına 33,9 vaka iken, 2020 yılına gelindiğinde bu oran 100.000 kişi-yıl başına 62,2 vakaya yükselmiş ve yaklaşık %83'lük bir artış göstermiş.

TIKALI KAN DAMARLARI ARTIŞI TETİKLİYOR

Araştırmacılar, artan inme vakalarının büyük ölçüde iskemik inmelerden kaynaklandığını tespit etti. Bu inme türü, beyni besleyen bir kan damarının tıkanması ve beyin dokusuna oksijen ve besin maddelerinin ulaşmasının engellenmesi sonucu meydana geliyor. Sürekli kan akışı olmadan, beyin hücreleri dakikalar içinde hasar görmeye başlayabilir.

Genç yetişkinler arasında iskemik inme oranı, 1993-1994'te 100.000 kişi-yıl başına 23,8 vakadan 2020'de 47,3 vakaya yükselerek, çalışma dönemi boyunca neredeyse iki katına çıktı.

Diğer inme türleri aynı örüntüyü izlemedi. Araştırmacılar, doğrudan beyne kanama anlamına gelen intraserebral kanamada veya beyni çevreleyen boşlukta kanama meydana geldiğinde oluşan subaraknoid kanamada karşılaştırılabilir bir artış bulamadı.

YÜKSEK TANSİYON, DİYABET VE DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ

Araştırmacılar ayrıca inme geçiren genç yetişkinlerdeki sağlık durumlarını ve davranışlarını da inceledi. Zamanla, yüksek tansiyon, diyabet, atriyal fibrilasyon ve madde kullanımı gibi çeşitli potansiyel risk faktörleri daha yaygın hale geldi.

Atriyal fibrilasyon, kalpte kan pıhtılarının oluşmasına izin verebilen bir tür düzensiz kalp ritmidir. Eğer bir pıhtı beyne ulaşır ve bir kan damarını tıkarsa, iskemik inmeye neden olabilir.

MADDE KULLANIMI

En büyük değişikliklerden biri madde kullanımıyla ilgiliydi. 1993-1994 yıllarında, felç geçiren genç yetişkinlerin %4,6'sının madde kullandığı belgelenmişti. 2020 yılına gelindiğinde bu oran %40,2'ye yükselmişti ve artışın büyük bir kısmı esrar kullanımıyla ilişkilendiriliyordu.

Ancak çalışma, bu değişikliklerin artan inme oranlarından sorumlu olup olmadığını tespit edemedi. Araştırmacılar, inme geçirmemiş kişilerden karşılaştırılabilir sağlık bilgilerine sahip olmadıkları için, gözlemlenen risk faktörü eğilimlerinin artışa ne kadar katkıda bulunduğunu belirlemek mümkün olmadı.

FELÇ GEÇİRMİŞ KİŞİLERDE ENDİŞE SÜRÜYOR

Felç vakalarındaki endişe verici artışa rağmen, bulgular bazı cesaret verici haberler de sunuyor. Felç geçiren genç yetişkinlerin hayatta kalma olasılığı, yaklaşık otuz yıl öncesine göre biraz daha yüksek.

Araştırmacılar, yaş, ırk ve cinsiyet farklılıklarını hesaba kattıktan sonra, felç geçirdikten sonraki 30 gün içinde ölen hastaların oranının 1993-1994'te %11,7'den 2020'de %9,4'e düştüğünü tespit etti. İyileşme en çok, özellikle tehlikeli olabilen iki tür kanamalı inme olan beyin içi kanama ve subaraknoid kanaması olan hastalarda belirgindi.

Yine de felç geçirmek tam iyileşme anlamına gelmez. Beyin hasarının yeri ve şiddetine bağlı olarak, felç geçirenler hareket, konuşma, hafıza veya diğer yeteneklerde kalıcı zorluklar yaşayabilirler. Felç vakaları genç yetişkinler arasında daha sık görülmeye başlandıkça, daha fazla insan bu zorluklarla on yıllarca mücadele etmek zorunda kalabilir.