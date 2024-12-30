Bilinçsizce kullanılırsa bomba gibi patlıyor! Lavabo açıcılar için 'etiket' uyarısı

30 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:17

Lavabo açıcılar, giderlerde biriken maddeleri çözerek tıkanıklıkları giderse de bilinçsiz kullanımda patlama, yanık ve zehirlenme gibi ciddi risklere yol açabilir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü'nden Dr. Hande Erensoy, vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri tek tek sıraladı.

Evlerde tıkanan lavabo, gider ve boruları temizlemek amacıyla kullanılan lavabo açıcılar, giderlerde biriken yağ, yemek artıkları ve saç gibi organik ve inorganik maddeleri çözerek suyun akışını tekrar sağlayarak hayat kurtarsa da bilinçsizce kullanıldığında ciddi yaralanmalara, hatta uzuv kayıplarına neden olabiliyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü'nden Dr. Hande Erensoy, bu tür kazaların önlenmesi için kritik uyarılarda bulundu. Lavabo açıcıların konsantrasyon oranlarına bağlı olarak yüksek şiddetli reaksiyonlar verebildiğini belirten Dr. Erensoy, bu şiddetli reaksiyonların da sıçramalara, patlamalara, yanma, yanık ve tahrişe neden olduğunu sözlerine ekledi.

KONSANTRASYON ORANI ARTTIKÇA PATLAMA​ RİSKİ DE ARTAR

Erensoy, "Lavabo açıcılar sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi alkali peletler ya da çamaşır suları olabilir. Asit türevleri maddeler de olabilir. Bunlar konsantrasyon oranlarına bağlı olarak yüksek şiddetli reaksiyonlar verebiliyorlar. Bu şiddetli reaksiyonlar da sıçramalara, patlamalara, yanma, yanık ve tahrişe neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kimyasallarda konsantrasyon oranı arttıkça patlama riskinin de arttığına dikkat çeken Dr. Hande Erensoy, seyreltik yani konsanstrasyon oranı düşük kimyasallarda patlama riski, yani şiddetli reaksiyon verme ihtimalinin azaldığını anlattı. Ürünün etiketinde "Tehlike" yazısının bulunması gerektiğine dikkat çeken Erensoy, şu bilgileri paylaştı:

"Mutlaka güvenilir marka tercih edilmeli, içeriği üzerinde yazmalı, yüksek konsantrasyonlu ürünler sadece çok yoğun tıkanıklıklarda kullanılmalı. Konsantrasyon oranı daha düşük olan, sıvı formdaki açıcılar tercih edilmeli."

SADECE EVDE KULLANIMA UYGUN LAVABO AÇICILARI TERCİH EDİN

Evde kullanıma uygun olan lavabo açıcıların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Erensoy, vatandaşlara, inşaatta kullanılan açıcıları tercih etmemeleri tavsiyesinde bulundu. İnşaat için olanların sülfürik asit, nitrik asit oranları yüksek olduğu için halkın kullanımına uygun olmadığını ifade eden Erensoy, bu ürünlerin satışlarının kısıtlanması ve kontrol altına alınması gerektiği bilgisini paylaştı.

Bu kimyasalların özellikle çocuklardan uzak tutulması gerektiğini hatırlatan Erensoy, son dönemdeki çalışmaların, çocukların bu kimyasalları yutması durumunda çok büyük riskler ortaya çıktığını gösterdiğini ifade ederek, "Çocuklardan uzak, güvenli alanlarda saklamamız gerekiyor. Kullanırken mutlaka çocukları uzakta tutmalıyız. Zehirli gazların çıkışında çocukların ve aile bireylerinin bunları solumaması gerekiyor" diye konuştu.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Erensoy, lavabo açıcı satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlattı. Bu ürünlerin, kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılması ve karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca güvenli markaların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi. Kutusunda kullanım talimatı yer almayan ve içeriği yazamayan ürünlerin ise tercih edilmemesi tavsiyesinde bulunan Erensoy, sözlerini şöyle noktaladı:

"Eldiven, gözlük, maske takılmalı, ortam havalandırılmalı, havalandırmasız yerlerde bu ürünler kullanılmamalı. Halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit, tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit kesinlikle karıştırılmamalı. Bunlar karıştırılıp solunduğunda zehirli kimyasallar ortaya çıkıyor. Hiçbir kimyasal birbirleriyle karıştırılmamalı."

Lavabo açıcılara alternatif olarak hafif tıkanıklarda sirke, karbonat ve sıcak su kullanılabileceğini belirten Dr. Erensoy, mekanik çözümlerin de denenebileceğini ifade etti.