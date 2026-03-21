Bilmeden yapıyoruz ama bedeli çok ağır! Her gün tekrarladığımız bu alışkanlıklar meğer böbrekleri iflas ettiriyormuş

AĞRI KESİCİLERİ LEBLEBİ GİBİ YUTMAK

En ufak bir baş ağrısında, eklem sızısında veya yorgunlukta hemen ecza dolabına koşup bir ağrı kesici atmak, modern çağın en tehlikeli refleksidir. Özellikle "NSAİİ" (Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar) grubuna giren o çok bilindik reçetesiz ağrı kesiciler, böbreklerin en büyük ve en acımasız düşmanıdır.

Bu ilaçlar ağrıyı kesmek için vücuttaki kan damarlarını daraltır. Böbreklerin çalışabilmesi ve kendi dokusunu besleyebilmesi için sürekli ve güçlü bir kan akışına ihtiyacı vardır. Siz o hapı yuttuğunuzda, böbreğe giden kan akışı aniden bıçak gibi kesilir. Böbrek dokusu kelimenin tam anlamıyla "susuz ve oksijensiz" kalarak boğulmaya başlar. Özellikle susuz kalınan bir günde veya alkol aldıktan sonra ertesi günkü baş ağrısını geçirmek için içilen ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğinin bir numaralı tetikleyicisidir. Ağrı kesiciler bir tedavi değil, sadece acıyı maskeleyen geçici susturuculardır; böbreklerinizi bu kimyasal susuzluğa mahkum etmeyin.