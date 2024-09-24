Bir şehrimizde 11 öğrencide birden görüldü! 2-10 yaş arası çocuğu olanlar dikkat, şimdi tam mevsimi

24 Eylül 2024 01:43 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 02:00

Isparta'da 11 öğrencide birden aniden baş gösteren el, ayak, ağız hastalığı sonrası şehirde alarm verildi. 2-10 yaş arasındaki aileleri uyaran İl Sağlık Müdürü el, ayak, ağız hastalığı belirtilerine karşı uyardı. İşte el, ayak, ağız salgınına karşı ailelerin yapması gerekenler...

Isparta'da 11 öğrencide birden görülen el, ayak, ağız hastalığı sonrası şehirde oluşan tedirginlik sonrası Isparta Sağlık Müdürü Mustafa Serhat Küçükcoşkun açıklama yaptı. Küçükcoşkun el, ayak, ağız hastalığı belirtilerini sıralayarak ailelerin yapması gerekenleri sıraladı. Özellikle 2-10 yaş arasındakilerin etkilendiği hastalığın bu mevsim geçişlerinde çoğaldığı belirtildi.

11 ÖĞRENCİ EL, AYAK, AĞIZ HASTALIĞINDAN TEDAVİ ALTINDA

Isparta Sağlık Müdürü Mustafa Serhat Küçükcoşkun, Aksu ilçesinde 11 öğrencide el, ayak, ağız hastalığı tespit edildiğini belirterek bunların 7'sinin anaokulu oöğrencisi olduğunu söyledi.

EL, AYAK, AĞIZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Küçükcoşkun, yazılı açıklama yaparak korunma yöntemlerini belirtti. Bu hastalığın her yıl mevsimsel geçişlerde görülebildiğini, genellikle 2-10 yaş arasındaki çocuklarda yoğun görüldüğünü belirten Küçükcoşkun belirtileri sıraladı:

"Hastalık, solunum yoluyla tükürükle yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle anne ve babalara, çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları konusunda büyük görev düşmektedir. El, ayak ve ağız hastalığı genellikle iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısıyla kendini gösterir. 1-2 gün sonra içi su dolu döküntüler meydana gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlayan döküntüler, daha sonra su toplar. El, ayak hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Bu süreçte çocuğun kısa sürede iyileşmesi için doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı, bol sıvı tüketilmeli, sağlıklı beslenilmeli ve bulaşma riskine karşı çocuk okula gönderilmemelidir."

Küçükcoşkun, el ve ayaklardaki döküntülerin genellikle 5-7 gün içinde iyileştiğini sözlerine ekledi.

EL, AYAK, AĞIZ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Özel bir tedavisi bulunmayan el, ayak, ağız hastalığına karşı uzmanlar, doktorun vereceği ateş düşürücü ve rahatlatıcı diğer ilaçların düzenli kullanılmasını önerdi.