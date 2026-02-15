Boğazınızda o ilk gıcıklığı hissettiğiniz an bunu yapın! Soğuk algınlığını bıçak gibi kesiyor, hemencecik iyileştiriyor

SARIMSAK VE BALIN GÜCÜ

Soğuk algınlığını kesmenin en eski ve en etkili yolu, doğanın en güçlü antibiyotiği olan sarımsaktan geçer. Ancak sarımsağı yemeklerin içine pişmiş olarak koymak, bu aşamada yeterli değildir. Sarımsağın içindeki virüs savar madde olan "Allisin", ancak sarımsak çiğken ezildiğinde veya kesildiğinde açığa çıkar ve ısı gördüğünde etkisini kaybeder. Gece yatmadan önce uygulayacağınız en etkili kür şudur: Bir diş sarımsağı havanda iyice ezin veya bıçağın yan yüzüyle patlatın. Ezilen sarımsağı 10-15 dakika bekletin (bu süre Allisin'in aktive olması için şarttır). Ardından bu ezilmiş sarımsağı bir kaşık hakiki balın içine karıştırın ve çiğnemeden, hap gibi yutun. Bal, boğazınızı yumuşatıp tahrişi önlerken, sarımsak kana karışarak akciğerlerinizde ve sinüslerinizde biriken virüslerle savaşır. Bu yöntem, ertesi sabah boğaz ağrısının bıçak gibi kesilmesini sağlayan en güçlü silahtır.