Boğazınızda o ilk gıcıklığı hissettiğiniz an bunu yapın! Soğuk algınlığını bıçak gibi kesiyor, hemencecik iyileştiriyor

Sabah kalktığınızda boğazınızda o tanıdık yanma, burnunuzda hafif bir sızı ve vücudunuzda kırgınlık mı hissediyorsunuz? Eyvah, soğuk algınlığı "geliyorum" diyor! Çoğumuz bu aşamada "bir şey olmaz" diyerek günü kurtarmaya çalışırız ancak virüsler ilk 24 saatte vücutta geometrik hızla çoğalır. Uzmanlar, o ilk belirti anında yapılacak "şoklama" yöntemleriyle hastalığın seyrini tamamen değiştirmenin, hatta bir gecede ayağa kalkmanın mümkün olduğunu belirtiyor.
Soğuk algınlığı ve grip, genellikle sinsi başlar. Gün içinde hafif bir halsizlik, yutkunurken zorlanma veya durdurulamayan bir hapşırma krizi... Bu belirtiler, bağışıklık sisteminizin davetsiz misafirlerle (virüslerle) savaşa başladığının ilk işaret fişeğidir. Çoğu insan bu evrede hastalığı kabullenip yatağa girmeyi bekler, ancak aslında bu evre "altın saatler"dir. Vücudunuz henüz virüse teslim olmamıştır ve dışarıdan alacağınız güçlü, doğal desteklerle savaşı lehinize çevirebilirsiniz. Halk arasında "kocakarı ilacı" denilip geçilen bazı yöntemlerin, aslında modern tıbbın da onayladığı güçlü antiviral ve antibakteriyel mekanizmalara sahip olduğu kanıtlanmıştır. Eğer yarına hasta uyanmak istemiyorsanız, bu gece uygulayacağınız bu stratejilerle bağışıklık sisteminize güç kazandırabilirsiniz.
Soğuk algınlığını kesmenin en eski ve en etkili yolu, doğanın en güçlü antibiyotiği olan sarımsaktan geçer. Ancak sarımsağı yemeklerin içine pişmiş olarak koymak, bu aşamada yeterli değildir. Sarımsağın içindeki virüs savar madde olan "Allisin", ancak sarımsak çiğken ezildiğinde veya kesildiğinde açığa çıkar ve ısı gördüğünde etkisini kaybeder. Gece yatmadan önce uygulayacağınız en etkili kür şudur: Bir diş sarımsağı havanda iyice ezin veya bıçağın yan yüzüyle patlatın. Ezilen sarımsağı 10-15 dakika bekletin (bu süre Allisin'in aktive olması için şarttır). Ardından bu ezilmiş sarımsağı bir kaşık hakiki balın içine karıştırın ve çiğnemeden, hap gibi yutun. Bal, boğazınızı yumuşatıp tahrişi önlerken, sarımsak kana karışarak akciğerlerinizde ve sinüslerinizde biriken virüslerle savaşır. Bu yöntem, ertesi sabah boğaz ağrısının bıçak gibi kesilmesini sağlayan en güçlü silahtır.
Vücut kırgınlığını ve kas ağrılarını bir gecede atmak için ihtiyacınız olan ikinci silah "Altın Süt"tür. Zerdeçalın içindeki "Kurkumin" maddesi, dünyadaki en güçlü anti-enflamatuar (iltihap giderici) bileşenlerden biridir. Ancak kurkuminin bağırsaklardan emilmesi çok zordur; tek başına içildiğinde fayda sağlamadan atılır. İşte burada devreye "Karabiber" girer. Karabiberdeki "Piperin" maddesi, zerdeçalın emilimini tam yüzde 2000 oranında artırır. Bir fincan sıcak sütün (veya badem sütünün) içine bir çay kaşığı toz zerdeçal, yarım çay kaşığı zencefil, bir çimdik karabiber ve bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Bu karışım, gece boyunca vücut ısınızı hafifçe yükselterek (terleterek) toksin atmanızı sağlar ve boğazdaki enflamasyonu kurutur. Sabah uyandığınızda eklem ağrılarınızın ve halsizliğinizin yok olduğuna şaşıracaksınız.
İnternet forumlarında sıkça dolaşan "Ayak tabanına mentollü krem (Vicks) sürüp çorap giymek öksürüğü kesiyor" iddiası, aslında refleksoloji temelli bir halk ilacıdır. Bilimsel olarak kesin kanıtlanmış bir mekanizması olmasa da, milyonlarca insan ve birçok çocuk doktoru bu yöntemin özellikle gece öksürüğünü kesmekte etkili olduğunu belirtmektedir. Ayak tabanları, vücudun en geniş gözeneklerine sahip bölgelerinden biridir ve buraya sürülen uçucu yağlar (mentol, okaliptüs) hızla emilir. Ayrıca ayakların sıcak tutulması, üst solunum yollarındaki kan dolaşımını rahatlatır. Gece yatmadan önce ayak tabanlarınıza bolca mentollü krem sürüp üzerine kalın, pamuklu bir çorap giymek, geceyi deliksiz uyumanızı ve sabah tıkalı olmayan bir burunla uyanmanızı sağlayabilir. Denemekten zarar gelmeyecek, yan etkisi olmayan ve oldukça popüler bir yöntemdir.
"Hasta çorbası" olarak bilinen tavuk suyu çorbası, sadece psikolojik bir rahatlama değildir. 2000 yılında Nebraska Tıp Merkezi'nde yapılan bir araştırma, tavuk suyunun (özellikle kemikli tavuktan yapılanın) vücuttaki nötrofillerin (bir tür beyaz kan hücresi) hareketini yavaşlattığını ortaya koymuştur. Nötrofiller, enfeksiyon bölgesine giderek iltihaplanmaya ve burun tıkanıklığına neden olur. Tavuk suyu, bu iltihabi süreci baskılayarak semptomları hafifletir. Ayrıca kemik suyunda bulunan "Sistein" adlı amino asit, kimyasal yapısı itibarıyla bronşit ilaçlarında kullanılan asetilsisteine benzer. Bu madde, akciğerlerdeki mukusu (balgamı) incelterek atılmasını kolaylaştırır. Akşam yemeğinde bol limonlu, karabiberli ve kemik sulu bir çorba içmek, vücudunuza "sıvı ilaç" almakla eşdeğerdir.
Tüm bu karışımları içtiniz, şimdi en önemli aşamaya, yani "iyileşme uykusuna" geçiyorsunuz. Ancak yatış pozisyonunuz, sabah nasıl uyanacağınızı belirler. Düz bir yastıkta yatmak, yerçekimi etkisiyle sinüslerdeki akıntının boğazınızın arkasında birikmesine (geniz akıntısı) ve sabah şiddetli bir öksürük/boğaz ağrısıyla uyanmanıza neden olur. Hastalık başlangıcında mutlaka "yüksek yastıkla" veya iki yastık üst üste koyarak, başınız vücudunuzdan yukarıda olacak şekilde uyuyun. Bu pozisyon, sinüslerin doğal yolla boşalmasını sağlar, burun tıkanıklığını azaltır ve geniz akıntısının boğazı tahriş etmesini engeller. Ayrıca yatak odanızın nem oranını ayarlamak (petek üzerine su koymak veya buhar makinesi kullanmak), kuruyan boğaz mukozasını nemli tutarak virüslerin tutunmasını zorlaştırır.
Bu yöntemler, hastalığın ilk 24-48 saati için geçerli olan, semptom hafifletici ve bağışıklık destekleyici "acil durum" önlemleridir. Ancak ateşiniz 38.5 derecenin üzerine çıkarsa, nefes darlığı başlarsa, şiddetli kulak ağrısı veya geçmeyen öksürük varsa, bu durum bakteriyel bir enfeksiyonun (zatürre, bademcik iltihabı) habercisi olabilir. Böyle bir durumda evdeki doğal kürleri bırakıp derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşır.