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Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:11

Boyundaki şişliği grip sanmayın! Küçük Ayşenur antibiyotiğe rağmen geçmeyen hastalığa direniyor

Antalya'da yaşayan 8 yaşındaki çocuğun boynunda grip kaynaklı düşünülen şişlik tümör çıktı. Ayşenur Keklikoğlu, yüksek moraliyle yetişkin hastalara da umut olurken; uzmanlar antibiyotik tedavisine rağmen büyümeye devam eden boyun şişliklerine karşı aileleri erken teşhis için uyarıyor.

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Editor
 Murat Makas
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Boyundaki şişliği grip sanmayın! Küçük Ayşenur antibiyotiğe rağmen geçmeyen hastalığa direniyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 11:11

Gribal enfeksiyon düşüncesiyle ’da hastaneye başvuran ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Ayşenur Keklikoğlu boynundaki şişlikten dolayı antibiyotik ilaç kullandı. Şişliğin geçmemesi üzerine hematolojiye yönlendirilen Ayşenur’a biyopsi örneğinin incelenmesiyle rabdomyosarkom tanısı konuldu. Yaklaşık iki ay önce tedavisine başlanan Ayşenur'a kemoterapiyle birlikte radyoterapi uygulandı. Radyoterapi süreci tamamlanan küçük kızın sistemik kemoterapisi devam ederken, doktorları ilk değerlendirmelerde tedaviye belirgin yanıt alındığını bildirdi.

Boyundaki şişliği grip sanmayın! Küçük Ayşenur antibiyotiğe rağmen geçmeyen hastalığa direniyor

"ÇOCUĞUMUN HASTALIĞINI İLK ÖĞRENDİĞİMDE YIKILDIM"

Kızının boynundaki şişliğin uzun süre geçmediğini anlatan anne Çiğdem Keklikoğlu, ilk olarak gittikleri hastanede verilen ilaçların ardından yeniden kontrole gittiklerini söyledi. Şişliğin devam etmesi üzerine Antalya Şehir Hastanesi hematoloji bölümüne yönlendirildiklerini belirten Keklikoğlu, "Buraya geldiğimizde doktorlar Ayşenur'un boynundaki şişliğe bakıp yatış yapmanız gerekiyor dedi. Hastanede yattık, parça alındı, parça da kötü huylu çıkınca tedavisine başlandı. Tedavimiz devam ediyor" diye konuştu.

Boyundaki şişliği grip sanmayın! Küçük Ayşenur antibiyotiğe rağmen geçmeyen hastalığa direniyor

Tanıyı öğrendiğinde yaşadıklarını anlatan Keklikoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Çocuğumun hastalığını ilk öğrendiğimde yıkıldım, kötü oldum. Şokun etkisinden çıkamadım. Mecbur alışmak zorunda kaldım. Moral vermek istedim çocuğuma, morale ihtiyacı var. Gripten geliyor, nezlesin dedim. O yüzden boğazın şişti dedim. Doktorlarımızın hepsinden Allah razı olsun."

"HİÇBİR HASTALIK OLMADI"

Tedavisi Antalya Şehir Hastanesi'nde devam eden Ayşenur Keklikoğlu ise "Boynumda bir şişlik vardı, kayboldu. Boğazımda hiç acıma yok. Hiçbir hastalık olmadı. Kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

BİYOPSİYLE TANI KONULDU

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Mediha Akcan, Ayşenur'un boynundaki şişliğin antibiyotik tedavisine rağmen büyümeye devam etmesi üzerine kendilerine başvurduğunu söyledi. Bu tür durumlarda tümör olasılığını değerlendirdiklerini belirten Akcan, görüntüleme tetkiklerinin ardından doku tanısı için biyopsi yaptıklarını kaydetti. Akcan, "Biyopsi sonucunda da bir çocukluk çağı tümörü olan rabdomyosarkom tanısını aldık. Ayşenur bize boyunda şişlik şikayeti ile geldi. Önce antibiyotik tedavisi verilmiş ama antibiyotik tedavisine yanıt vermediğive şişlik büyümeye devam ettiği için geldi. Biz böyle durumlarda genellikle malign hastalık dediğimiz tümörel oluşum olabilir mi diye değerlendiriyoruz. Ve yaptığımız filmler sonucunda da böyle bir şey olabileceğini düşündük, oradan doku tanısına gitmek için biyopsi aldık. Biyopsi sonucunda da bir çocukluk çağı tümörü olan rabdomyosarkom tanısını aldık. Tanıyı aldıktan sonra sistemik tedavisine başladık" dedi.

Boyundaki şişliği grip sanmayın! Küçük Ayşenur antibiyotiğe rağmen geçmeyen hastalığa direniyor

Ayşenur'un tedavisinde radyoterapinin de önemli bir basamak olduğunu ifade eden Akcan, hastanedeki radyasyon onkolojisi ekibinin desteğiyle kemoterapiyle eş zamanlı uygulanan radyoterapinin tamamlandığını bildirdi.

"TEDAVİYE YANITIMIZ BELİRGİN DERECEDE VAR GÖZÜKÜYOR"

Sistemik kemoterapinin devam edeceğini belirten Akcan, "kemoterapi ve radyoterapiyi birlikte değerlendirdiğimizde ilk etapta tedaviye yanıtımız belirgin derecede var gözüküyor. Ama şimdi tabii ki tedavinin belli aşamalarında kabaca bir 4-5 hafta sonrasında tekrar MR kontrollerini çekeceğiz. Şu anda ilk değerlendirmemizde tedavi yanıtımız var, Gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE BİR 4-6 AY KADAR DAHA SİSTEMİK TEDAVİ SÜRECİ OLACAK"

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Ayşe Nur Akınel, çocukluk çağı tümörlerinin tedavisinin farklı branşların katılımıyla yürütülen bir ekip işi olduğunu söyledi. Biyopsi aşamasında cerrahi ekibin, radyoterapi aşamasında radyasyon onkolojisi ekibinin desteğini aldıklarını belirten Akınel, hemşirelik bakımı ve ailenin tedaviye uyumunun da sürecin bir parçası olduğunu kaydetti. Akınel, "Neyse ki Ayşenur'da radyasyon, onkolojisi, radyoterapi kısmında belirgin bir yan etki görmeden bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamladık. Şimdi sistemik kemoterapisini de tamamlayıp inşallah tedavi kestiğimiz günleri de göreceğiz" dedi.

Tedavi planına ilişkin bilgi veren Akınel, "Önümüzde bir 4-6 ay kadar daha sistemik tedavi süreci olacak. Bir 4-5 hafta sonra ara değerlendirmemizi göreceğiz. Sonrasında da pet ile değerlendireceğiz" diye konuştu.

Boyundaki şişliği grip sanmayın! Küçük Ayşenur antibiyotiğe rağmen geçmeyen hastalığa direniyor

RADYOTERAPİ SÜRECİNDE YAN ETKİLER YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Ayşenur'un hastalığının baş-boyun bölgesinde bulunması nedeniyle radyoterapinin yan etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi. Ağız mukozasının hassas olduğuna dikkati çeken Küçüktülü, yan etkilerin önlenmesi ve azaltılmasında takip ile destek tedavisinin önemini anlattı. Küçüktülü, "Çok güzel bir yan etki takibi ve destek tedavisiyle Ayşenur'u yemek yemek problemleri yaşamadan, çok ciddi bir kilo kaybı yaşamadan, çok mutlu bir biçimde burada tedavi olmasını sağladık" dedi.

Radyoterapi sırasında kullanılan maskeye Ayşenur'un uyum gösterdiğini anlatan Küçüktülü, "Bu maskeden yetişkin hastalar bile çok korkabiliyor. Yüzün şeklini alması için sıcak olarak yüze yerleştiriliyor, ardından kısa sürede soğuyarak şekil alıyor. Ayşenur, küçük yaşına rağmen tüm bunları büyük bir olgunlukla karşıladı" ifadelerini kullandı.

Toplumda ışın tedavisine yönelik korkunun geçmişte kullanılan tedavi tekniklerinden kaynaklandığını belirten Küçüktülü, "Günümüzde yeni tedavi teknikleri ve yüksek teknolojili cihazlar kullanıyoruz. Ancak hastalarımızın ışın tedavisine ilişkin korkularını gidermek her zaman kolay olmuyor. Ayşenur onlar için canlı bir örnek oldu. Hem radyoterapi alan hem de kliniğin içinde neşeyle koşan bir çocuğu görmek, yetişkin hastalarımızın da korkularının azalmasına yardımcı oldu" diye konuştu.

ANTİBİYOTİĞE RAĞMEN BÜYÜYEN ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Çocuklarda boyun bölgesindeki lenf bezi şişliklerine sık rastladıklarını belirten Dr. Mediha Akcan, bunların büyük bölümünün iyi huylu olduğunu söyledi. Kötü huylu hastalıklarda tanının gecikmemesi için şişliğin seyri ve eşlik eden belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Akcan, ailelere şu uyarıda bulundu: "Eğer antibiyotik tedavisi altında büyümeye devam ediyorsa, kilo kaybı eşlik ediyorsa, kemik ağrısı varsa, antibiyotiğe yanıt vermeyen ateş durumu varsa veya vücudunda kolay morarmalar, küçük küçük morluklar oluştuysa, böyle durumlarda vakit kaybetmeden bir çocuk hematoloji, onkoloji hekimine, merkezine başvurmalarını öneriyoruz."

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#Antalya
#Kemoterapi
#Rabdomyosarkom
#Antalya Şehir Hastanesi
#Ayşenur Keklikoğlu
#Sağlık
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