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Sağlık
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 | Onur Kaya

Bu belirtilere dikkat! Ölümler başladı, Sağlık Bakanlığı uyardı: 2 hafta kendinizi kontrol edin

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kabusu yeniden horladı. Yurdun birçok noktasından kene kaynaklı ölüm haberleri gelince Sağlık Bakanlığı vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Keneyle temas eden kişilerin en az 10 gün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konan insan ya da hayvanların kan veya sıvılarıyla temas eden kişilerin ise en az 2 hafta boyunca kendilerini takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

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Bu belirtilere dikkat! Ölümler başladı, Sağlık Bakanlığı uyardı: 2 hafta kendinizi kontrol edin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 23:57

Kene ölümleri artışa geçince Sağlık Bakanlığı alarma geçti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının bulaşıcı olduğuna dikkat çeken bakanlık, hastalığın belirtileri ve alınması gereken önlemlere ilişkin birtakım uyarılar yaptı.

TEMAS EDENLER 2 HAFTA KENDİNİ KONTROL ETSİN!

Sağlık Bakanlığı, kene tutunan veya kene ile temas eden kişilerin en az 10 gün, hasta insan veya viremik dönemdeki hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas eden kişilerin ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmeleri uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabiliyor ve can kaybına yol açabiliyor.

Bu belirtilere dikkat! Ölümler başladı, Sağlık Bakanlığı uyardı: 2 hafta kendinizi kontrol edin

Türkiye'de 2002'de İç Anadolu Bölgesi'nde görülerek dikkat çeken ve 2003'te kesin tanısı koyulan KKKA vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "KKKA Vaka Bildirim Çizelgesi" ve 2011'de kullanıma sunulan "KKKA Bilgi Sistemi" ile aktif olarak takip ediliyor.

Hastalığın tanısı Bakanlık tarafından belirlenen referans laboratuvarlarında konuluyor, hasta sevki ve hastalığın tedavisi için 19 bölgede merkezler görev yapıyor.

Bakanlığın hazırladığı "KKKA Vaka Yönetim Rehberi" ise bu yıl yürürlüğe girdi.

Bu belirtilere dikkat! Ölümler başladı, Sağlık Bakanlığı uyardı: 2 hafta kendinizi kontrol edin

İNSAN VE HAYVANLARDAN DA BULAŞABİLİYOR

Hastalık kene tutunması ya da keneyle temasın yanı sıra viremik (kanda virüsün dolaşması) dönemdeki hayvanlar ve hasta kişilerin kan, doku ve vücut sıvılarıyla korunmasız temas sonucunda da bulaşabiliyor.

KKKA, hayvanlarda hastalık belirtisi göstermeden seyredebildiği için hastalığın sık olarak görüldüğü bölgeler başta olmak üzere hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına ve dokularına çıplak el ile temas edilmemesi gerekiyor.

Hastalığın bulaşmasını engellemek için eldiven kullanımı gibi gerekli koruyucu önlemler alınması önem taşıyor.

Kurban bayramlarında, özellikle kişisel korunma önlemlerine kurban kesiminden önce başlayarak, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi öneriliyor.

Bu belirtilere dikkat! Ölümler başladı, Sağlık Bakanlığı uyardı: 2 hafta kendinizi kontrol edin

KKKA BELİRTİLERİ NELER?

Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün, hasta insan veya viremik dönemdeki hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişilerin ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmesi gerekiyor.

Bu süreçte halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ve baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

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KENEYE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulması ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Bu belirtilere dikkat! Ölümler başladı, Sağlık Bakanlığı uyardı: 2 hafta kendinizi kontrol edin

ÇIPLAK ELLE ÖLDÜRMEYİN!

Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden, uygun bir malzeme (cımbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile kenenin çıkarılıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan kenelerin kesinlikle çıplak el ile öldürülmemesi ve patlatılmaması önem taşıyor.

Hastalığa yakalanan kişilerin kan ve vücut sıvıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişilerin gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) alması gerekiyor.

Bu belirtilere dikkat! Ölümler başladı, Sağlık Bakanlığı uyardı: 2 hafta kendinizi kontrol edin

Sağlık Bakanlığınca belirlenen stratejiler doğrultusunda, her yıl sağlık personeline ve topluma yönelik eğitim çalışmaları yürütülüyor. Toplumsal eğitimler son 3 yılda vaka görülen veya o yıl içerisinde yeni vaka bildirilen yerleşim birimlerinde (mahalle, köy vb.) yüz yüze ve toplu şekilde yapılıyor. Bu kapsamda her yıl yaklaşık 2 milyon kişiye KKKA konusunda eğitim veriliyor ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

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#Sağlık
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