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 | Murat Makas

Bu besinleri alırken ilk 90 dakikaya dikkat! Kurdeşeni tetikliyor

Besin tüketiminden sonra ilk 90 dakikanın kritik olduğunu söyleyen Dermatoloji Bölümü Uzm. Dr. Gülbiye Güler, kurdeşen olarak bilinen ürtiker ile ilgili bilgiler verdi. Ürtikeri tetikleyen gıdaları açıklayan Güler, alınması gereken ilaçların mutlaka sorgulanması gerektiğini söyledi.

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Bu besinleri alırken ilk 90 dakikaya dikkat! Kurdeşeni tetikliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 09:32

Dermatoloji Bölümü Uzm. Dr. Gülbiye Güler, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ve bahar aylarında görülen ürtiker ile ilgili önerilerde bulundu. Güler, özellikle solunum yollarıyla vücuda alınan polenlerinürtikere yol açan ürtiker için "Ürtiker daha derin dokuları tutarsa buna anjiyoödem denir. Bunda dudaklarda, göz kapaklarında, el ve ayak tabanlarında şişmeler meydana gelir. Deri dışında sindirim sistemi ve solunum yolları tutulumu olursa karın ağrısı, midede dolgunluk hissi gelişir. Solunum yollarında ise seste çatallanma hissi, yutkunurken takılma hissi, nefes darlığı ve hastada panik hali görülür. Anjiyoödemde hayati tehlike olabildiğindenacil müdahale gerektirir. Çok nadiren de anafilaksi ve hipotansiyon oluşabilir'' dedi.

Bu besinleri alırken ilk 90 dakikaya dikkat! Kurdeşeni tetikliyor

BESİN KAYNAKLI 90 DAKİKADA KENDİNİ GÖSTERİYOR

Besin kaynaklı ürtikerin 90 dakikada kendini gösterdiğini söyleyen uzman isim bazı antibiyotiklerin, ağrı kesici, antiinflamatuvar ve kas gevşeticiler ile radyo kontrast maddelerin en sık ürtiker yapan nedenler arasında yer aldığını aktardı.

BU GIDALARA DİKKAT!

Uzm. Dr. Gülbiye Güler, "Özellikle ileri yaşta olan kişilerde sık gelişir ve ürtikerde ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır. Çocuk ve genç yaş gurubunda daha sık görülür. Besin alındıktan 90 dakikalık süre içinde genellikle gelişir. Paketli gıdalar, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta, fındık, fıstık, çilek, muz, kivi, domates, çikolata ve baharatlar ürtiker yapan en sık karşılaştığımız gıdalardır’’ diye konuştu.

Bu besinleri alırken ilk 90 dakikaya dikkat! Kurdeşeni tetikliyor

KATKI MADDELERİ TETİKLİYOR

Akut ürtiker tedavisinde temel ilacın antistaminikler olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Gülbiye Güler, "Akut atak nedeni belirlenebilirse bu tetikleyici faktör uzaklaştırılmalıdır. Antistaminik tedaviye yanıt vermeyen ürtikerlerde sistemik kortikosteroidler genellikle etkili olabilmektedir. Bazı olgulardahistamin 2 blokerleri kullanılabilir. Nadiren fototerapi ve kalsiyum kanal brokerleri kullanılabilir. Plazmaferez, İVİG ve kronik immünospresif tedavi verilebilir. Anjiyoödem tablosu varsa ve larinks tutulumu belirgin olan hastalarda antihistaminik ve sistemik kortikostoroid tedavisine cevap alınamıyorsa, anafilaktik şok riski nedeni ile sistemik adrenalin kullanılması gerekebilir. Fiziksel ürtikerlerin tedavisinde sürtünme, sıcak, soğuk, su ve güneş gibi etkenlerin uzaklaştırılması ile ürtiker kontrol altına alınabilir. Gıda ve gıda katkı maddelerinin ürtikeri tetikleyeceği belirtilerek diyet günlüğü tutması önerilebilir. Şüpheli besinlerin uzaklaştırılması diyeti yararlı olabilir. Uyku bozukluğu ile giden ürtikerlerde antidepresanlar da kullanılabilir. Yerel tedavide ılık veya soğuk banyo, duşlar, soğuk yaş pansuman sınırsız önerilir. Mentole benzer ferahlatıcı, kaşıntı dindirici losyonlar kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurdeşen nedir ve neden olur?
Kurdeşen yani ürtikerin nedeni genellikle tüketilen bir yiyecek, içecek veya ilaca karşı oluşan alerjik reaksiyondur. Ayrıca bakteri, virüs veya enfeksiyon, güneşe maruz kalma, stres ve bazı hastalıkların sonucu olarak vücudun salgıladığı histamin ürtiker oluşumuna neden olabilmektedir.
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#Sağlık
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