Bu sebzeyi yiyerek 100 yaşını aşıyorlar! Uzmanlar sebebini açıkladı

Japonya'da bir asrı devirenlerin sayısı rekor kırdı. 100 yaşını aşan 100 binden fazla insanın yaşadığı ülkede günlük beslenme alışkanlıkları incelendi. Uzun yaşamın sırlarını araştıranlardan uzman Dan Buettner, Japonya'nın Okinawa mutfağında Beni Imo olarak bilinen mor tatlı patatese dikkat çekti. Bu sebzenin, Okinawa halkının beslenmesinin yaklaşık yüzde 67’sini oluşturduğu aktarıldı.

Japonya'nın birçok bölgesinde tüketilen mor tatlı patatesin beslenmedeki payı yaklaşık yüzde 3 seviyesinde kaldığı Okinawa'da ise çokça tüketildiği belirtildi. Buettner, Netflix’te yayınlanan “Live to 100: Secrets of the Blue Zones” adlı yapımda mor tatlı patatesin besin özelliklerine de değindi.

ANTİOKSİDAN YABAN MERSİNİNDEN FAZLA

Tatlı patatesin kompleks karbonhidrat ve lif açısından zengin olduğu, aktif antioksidan içeriğinin ise yaban mersinine kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Okinawa’da bu sebzenin tercih edilmesinin yalnızca beslenme alışkanlıklarıyla sınırlı olmadığı da aktarıldı. Tayfunlara dayanıklı olan tatlı patateslerin toprak altında korunabilmesi, adada yaygın şekilde tüketilmesinin nedenleri arasında gösterildi.

BESİN KAYNAĞI MOR TATLI PATATES

Okinawa’daki beslenme alışkanlıklarını anlatan diyet uzmanı Yukie Miyaguni ise tatlı patatesin bölge halkı açısından geçmişte de önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

Miyaguni, Okinawa’da yaşanan yiyecek kıtlığı döneminde bu patateslerin halk için önemli bir kaynak olduğunu ifade etti. Bölgenin mutfağında dut yaprakları ve kalamar mürekkebi çorbası gibi farklı gıdaların da yer aldığı belirtildi.