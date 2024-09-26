Bulaşık deterjanını asla böyle kullanmayın! Kesinlikle yıkanmaması gereken o şeyler

26 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:05

Bulaşık deterjanının farklı amaçlarla kullanımı birçok hastalığa ve zehirlenmelere davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar bulaşık deterjanı ile asla yıkamamanız gereken şeyleri sıraladı. İşte bulaşık deterjanının kullanılmaması gereken alanlar...

Birçok vatandaş bulaşık deterjanını çok farklı alanlarda kullanabiliyor. Bulaşık deterjanı farklı amaçlarla kullanıldığı zaman zarar verebiliyor hatta kalıcı hastalığa neden olabiliyor. 2000’li yıllarda hayatımıza giren bulaşık makinelerinde kullanılan çeşitli deterjanlar yapıldı. Bulaşık makinasında kullanılan deterjan​, sabun ve parlatıcıların sağlığımıza zararları son dönemde sıkça gündeme geliyor. Piyasada satılan deterjanların çoğunda yüksek düzeyde fosfat ve klor var. Uzmanların Zürih Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi gibi kurumlarda araştırmasında sabun ile deterjandaki kimyasalın vücudumuza soluma, yutma ve temas yoluyla 26 saniyede geçtiği belirtiliyor.

BULAŞIK DETERJANI İLE ASLA YIKAMAMANIZ GEREKENLER

Kanserojen etkiye sahip deterjanların yanlış kullanılması durumunda cilt problemleri, ağız, mide, boğaz iltihabına sebep oldukları hatta sinir sistemimizi bozduğu belirtildi. Bulaşık sabununun uzak tutulması gereken alanlar ve eşyalar merak edildi.

Bulaşık makinesi

Bulaşık deterjanı aşırı derecede köpürebilir, bulaşık makinesi içerisinde kalıntılar bırakabilir. Bu kalıntılar kötü kokuya da sebep olabilir.

Çamaşır makinesi

Bulaşık deterjanı çamaşır makinesine atıldığında elbiselerde kalıcı hasar oluşturabilir bol köpük yapabilir. Çamaşır makinesinin mekanik kısmına zarar vereceğinden patlama dahi yaşanabilir.

Araba

Birçok kişi araba temizlerken bulaşık deterjanını alternatif olarak görebilir fakat zararları çoktur. Sert kimyasallar arabanızın boyasına arar verebilir. Ayrıca üzerinde olabilecek koruyucu cilayı da çıkarabilir. Kuruduktan sonra arabanızın üzerinde kalıntı bırakabilir.

Saç

Bulaşık sabunu saça çok sert geldiği gibi tüm uçucu yağları yok eder. Yağlar saçlar için değerlidir. Bulaşık deterjanının tuzu saçınızı tamamen kurutur, böylece saç deriniz pul pul ve tahriş olur.

Cam, ayna, parkeler

Bulaşık deterjanı cam ayna gibi nesneleri temizleyebilir ancak çizik gibi izlere sebep olabilir.

Deri

Deri son derece hassas bir maddedir. Bulaşık deterjanındaki kimyasallar tahrip olmasına neden olur.

Kahve makinesi

Moka kabının içinde çıkmayan kalıntılara sebep olur. Kahvede sabun tadı bile bırakabilir.