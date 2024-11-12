Canan Karatay Dubai çikolatası için uyardı! Canlı yayında çılgınlığı bitirecek sözler

12 Kasım 2024 23:09 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:26

Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerin popüler yiyeceği Dubai çikolatası ile ilgili TGRT Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fabrikadan çıkan her şeyin zehir olduğunu söyleyen Karatay, "Firmaların ürettiği bir zehir" yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel Programı'nda Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevapladı. Sağlıklı yaşamla ilgili yine ezber bozan açıklamalarda bulunan Karatay'ın Dubai çikolatasına ilişkin yorumu da dikkat çekti.

CANAN KARATAY DUBAİ ÇİKOLATASI TÜKETENLERİ UYARDI

Son dönemde sosyal medyada yayılarak adeta bir çılgınlığa dönüşen Dubai çikolatası rüzgarıyla ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu. Dubai çikolatasıyla ilgili yorumu sorulan Karatay şu açıklamayı yaptı:

"Zehir. Başka sormayın, zehir. Firmaların ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu, ben de olacağım' diye beklesinler."

"FABRİKADAN ÇIKAN HER ŞEY ZEHİR"

İnsanların Dubai çikolatası satılan dükkanların önünde oluşan uzun kuyruk oluşturduğu manzaralara ilişkin de konuşan Karatay şu ifadeleri kullandı: