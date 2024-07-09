Canan Karatay 'en doğru zaman' diyerek tavsiye etti! Hasta olmak istemeyen saate baksın

09 Temmuz 2024 13:39 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:43

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte meyve çeşitliliği de arttı.

Kirazdan kayısıya karpuzdan şeftaliye kadar çok sevilerek tüketilen meyveler, aynı zamanda şifa deposu.

HER SOFRAYI SÜSLÜYOR

Her an sofralarımızı süsleyen meyveler yaz döneminde sıkça tüketiliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kahvaltıdan akşam yemeğine saat fark etmeksizin tüketilen meyveler için Prof. Dr. Canan Karatay’dan çarpıcı bir uyarı geldi.

O SAATLERE DİKKAT!

Çoğu kişinin akşam saatlerinde tüketmeyi tercih ettiği meyveler için doğru tüketim zamanı hakkında bilgi veren Karatay dikkatleri üzerine çekti.

Karatay, günün ilk ve en önemli öğünü olan kahvaltıda meyve tüketiminin en doğru saati olduğunu söyledi.

MİDE SAĞLIĞINA ZARARLI

Karatay, meyve tüketiminin kahvaltı sırasında yapılması sağılığınız için en doğru zaman aralığı olduğunu vurguladı.

Karatay, asidinin yüksek olmasından dolayı meyvenin akşam saatlerinde tüketilmesinin mideye zarar verebileceğini vurguladı.

Ayrıca şeker oranı yüksek olan meyvelerin kilo alımı konusunda risk taşıdığı da öğrenildi.