Canan Karatay Filtre kahve tutkunlarını öfkelendirdi! "Atalarımızın kahvesini için"

29 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:22

Kalp ve İç hastalıklar profesörü Canan Karatay'dan çarpıcı bir "filtre kahve" açıklaması geldi. Canan Karatay, filtre kahve yapımı sırasında kullanılan kağıtlarda yoğun miktarda bromür ve kimyasalların yer aldığını duyurdu.

CANAN KARATAY FİLTRE KAHVE TUTKUNLARINI ÖFKELENDİRDİ!

Ofis ortamlarında sıklıkla tüketilen filtre kahve yerine Karatay, Türk kahve tüketiminin daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Karatay, "Atalarımızdan bize yadigar" olarak nitelendirdiği Türk kahvesinin filtre kahveden daha faydalı olduğunu vurguladı. Filtre kahvenin yapım aşamasında süzülmesi için kullanılan kağıtlarda tespit edilen bu maddeler kahveye de yansır.

Öte yandan filtre kahve yüksek oranda kafein maddesi içerir. Kafein sinir sistemini güçlendirir. Ancak fazla tüketildiğinde kafein sinir hücrelerinin yenilenme hızını artırdığından uyku problemlerine neden olur. Akşam saatlerinde vücuttaki etkisini artıran filtre kahve, tüketenlerin yüzde 80'inde uykusuzluk sorunlarının yaşanmasına yol açar.

Karatay, Türk kahvesinin ise böyle bir etkisinin olmadığını vurguladı. Türk kahvesinde bulunan kafeinin direk olarak sindirim sistemine fayda sağlıyor. Bağırsak hareketlendirmesini hızlandıran Türk kahvesi, bağırsak flora dengesini de korur.

"ATALARIMIZIN TÜRK KAHVESİNİ İÇİN"

Canan Karatay, filtre kahvede kullanılan kahve tohumunun granür olduğunu ancak Türk kahvesinin ise saf tohumlardan yapılmasından kaynaklı da sağlıklı olduğunu vurguladı. Günde bir fincan tüketilen Türk kahvesinin herhangi bir zararının olmadığını aksine uykuyu dengeleyen doğal ilaç olduğunu açıklayan Karatay, kafein içeren hiçbir ürünün gün içinde fazla tüketilmemesi gerektiğini de ayrıca açıkladı.

Karatay, filtre kahveyi kağıt yerine french press sistemiyle yapılmasını şu sözlerle açıkladı:

"Kendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtresi kağıtsa tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman kahveye ve vücuda geçer. Bromür tehlikelidir, bromat çok tehlikelidir. Ama french press olabilir. Kendimiz basıyoruz. Kahveye süt de katabilirsiniz ama taze olacak. Yani günlük olacak."