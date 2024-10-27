Canan Karatay kalp hastalıkları için sabah reçetesini açıkladı! Kemik suyu ile karıştırıp için
Kalp sağlığı uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kalp hastalığı olanlar için kahvaltıdan önce tüketilen özel reçetesini paylaştı. İşte kolajen ihtiyacını gidermek için kemik suyu ile karıştırılarak hazırlanan o formül...
Stres, sağlıksız beslenme, hava kirlilği ve daha birçok sebeple son yıllarda artık gösteren kalp hastalıkları toplum sağlığını tehdit eden en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte yapılan araştırmalar kalajer takviyesinin kap hastalığı riskini azalltığını ortaya koyuyor. Bu oktada dikkat edilmesi gereken husus ise kolajeni yapay değil doğal yollarla tüketmek!
CANAN KARATAY'IN KOLAJEN İHTİYACINI KARŞILAYAN FORMÜLÜ
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, doğal yollardan vücuda alınan kolajenin kalp sağlığı açısından kritik önem taşıdığını belirtirken, kolajeni doğal yollarla almak isteyenler için kelle paça çorbasını önerdi. Haftada en az bir kez tüketilecek kelle paça çorbasının, vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yapı taşlarını sağladığını belirten Karatay, bu çorbayı sevmeyenler için de özel bir reçete önerdi.
İşte Sputnik Türkiye'de yer verilmen Canan Karatay'ın kolajen tarifi:
- Limonu sıkın.
- Bir çay kaşığı kristal kaya tuzu ekleyin.
- Karışımı kemik suyuyla karıştırın.
- Kahvaltıdan önce için.
KOLAJEN NEDİR?
www.acibadem.com.tr'de yer alan bilgilere göre, kolajen; eklem sağlığından ve cilt esnekliğinden sorumlu olan, kemiklerde, kaslarda ve kanda bulunan, cilt dokusunun yüzde 75’ini ve vücuttaki proteinin üçte birini oluşturan bir proteindir. Kolajen, gıdalarda bulunan proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin birleştirilmesi vasıtasıyla, vücut tarafından doğal şekilde üretilir.
KOLAJEN NE İŞE YARAR?
Kolajen, vücudunuzu güçlendirir, yapılandır, destekler, kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olur, ölü cilt hücrelerinin değiştirilmesine yardımcı olur, organlarınız için koruyucu bir örtü oluşturur, yeni cilt hücrelerinin büyümesini sağlar.
KOLAJEN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
- Kolajen sentezinin iyi olması için proteinden ve taze meyve sebzeden zengin dengeli bir diyet önemlidir.
- Protein kaynağı olarak; kırmızı et, tavuk, yumurta, süt ürünleri ve kuru yemişler sayılabilir.
- Taze sebze ve meyveden zengin beslenme antioksidan alımını artırarak kolajen yıkımını azalttığı için de kolajen düzeylerine pozitif etki sağlar.
- Vitamin C kolajen üretimini artırmada etkilidir. Vitamin C turunçgillerde, domates, biber, çilek ve yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunur.
- Çinko ve bakır da kolajen üretiminde etkilidir. Bakır ve çinko için kabuklu yemişler, tam tahıllı yiyecekler ve fasulye tüketilmelidir.