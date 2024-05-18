Canan Karatay karaciğer yağlanmasına öfke kustu! "Evinize soktuğunuz beyaz zehir"

18 May 2024 16:19 - Güncelleme : 18 May 2024 16:20

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Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024 yılı sağlık verilerinde yer alan karaciğer yağlanmasındaki artışa dikkat çeken Canan Karatay, ateş püskürdü. "Eve sokulan beyaz zehir" olarak bahsettiği besinleri ve vücuda olan etkileri tek tek açıkladı.

CANAN KARATAY KARACİĞER YAĞLANMASINA ÖFKE KUSTU!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, artan karaciğer yağlanma vakalarından bahsetti. Karatay, karaciğer yağlanmasına neden olan beyaz un, rafine şeker ve tuzların acilen evlerden çıkarılması gerektiğini bildirdi. Ünlü doktor hemen hemen her evde olan bu üçlünün insan vücudundan atılmadığını aksine karaciğeri kapladığını belirtti.

Karatay, evinize soktuğunuz beyaz zehir olan beyaz un şeker ve tuz çok zararlı. Vücutta bunlar emilmiyor. Bu yüzden Türklerin ilk yemeği olan ekşi mayalı ekmeğe geri dönülmesi lazım. Ayrıca doğal tuz olan kaya ya da himalaya tuzu tüketilmeli.

Rafine şeker, ise tamamen evden çıkartın" dedi. Karatay, bununla beraber alınan ilaçlarında vücuttaki enzim sistemini bozduğunun altını çizdi. Uzmana danışılmadan alınan antibiyotik tamamen tabaka birikmesine yol açar.

Canan Karatay, karaciğeri yağlardan arındırmak için kekik suyunu ve ananas meyvesini önerdi. Bunun yanı sıra beslenmeyen ek olarak gün içinde en az 30 en fazla ise 60 dakika yürünmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan somon balığı, avokado, ciha tohumu, keten tohumu, ceviz, kabak çekirdeği ve maş fasulyesi de karaciğer yağlanmasını engeller.