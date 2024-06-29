Canan Karatay 'sıcak havalarda sakın tüketmeyin' dedi! Ağız sulandıran yaz meyveleri tehlike listesinde yer aldı

29 Haziran 2024 14:41 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:43

Yaz aylarında en çok tüketilen meyvelere Canan Karatay, karşı çıktı. Canan Karatay, porsiyon ve meyvelerin sahip olduğu vitaminleri baz alarak tehlike listesine ekledi.

CANAN KARATAY 'SICAK HAVALARDA SAKIN TÜKETMEYİN' DEDİ!

Ağızları sulandıran yaz meyveler arasında yer alan çilek ve nektari hakkında Canan Karatay'dan net uyarı geldi. Özellikle Çilek konusunda uyaran Karatay, temizlendiğinde bile tehlikeli olduğunun altını çizdi. Karatay, yüzeyinde ciddi oranda bakteri ve kurtcuk taşıyan çileğin bağırsakları ve mideyi deforme ettiği belirtti.

Öte yandan nektarinin ise kan içindeki şekerin dengesini bozduğunun bu yüzden miktarınca tüketilmesi gerektiğini belirtti. Canan Karatay, sıcak havalarda çileklerin hızla bozulduğunu ancak farkında olmadan tüketildiğini ifade etti.

ÇİLEK MEYVESİNİN ZARARI!

Bu yüzden çilek tüketilmeden mutlaka iyice yıkanması gerektiğini vurgulayan Karatay, "Yaz aylarında çok çilek tüketiliyor ancak sıcak havalarda çilek çok zararlı. İçeriğinde yüksek oranda likopen bulunan çilek kan sulandırıyor. Bu da kan akışını artırdığından ritim bozukluğuna neden olabilir. İçeriğinde şeker olunca çok fazla su ihtiyacını açıyor. Bu yüzden az porsiyonlu tüketilmesi gerekiyor" dedi.

Karatay nektari meyvesinin ise bağırsak sistemini bozarak sıcak havalarda ishale neden olduğunun altını çizdi. Yaz aylarında da ishal rahatsızlığı ise ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü ishal vücudun sıvı oranını azaltır.

Karatay, nektarinin yüksek oranda bağırsak emilimini bozduğundan tüketiminin sıcak havalarda tehlikeli olduğunu belirtti. Karatay, meyvelerin doğal şeker ve sıvı içermesine rağmen çilek, nektarinin çok fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtti.