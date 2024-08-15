Canan Karatay'dan önemli uyarı! Bu ürünleri sakın kullanmayın: "Bağışıklık sistemini çökertiyor"

15 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:38

Ezber bozan açıklamaları ve tavsiyeleriyle sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, temizlik yaparken çamaşır suyundan vazgeçemeyenlere kritik bir uyarıda bulundu. Katıldığı bir Youtube kanalında önemli uyarılarda bulunan Karatay, temizlik yaparken yapılan hatayı açıkladı.

"HER GÜN TUVELET TEMİZLENMEZ"

Daha önce yaptığı açıklamada, her gün tuvaletin temizlenmemesi gerektiğini söyleyen Karatay, "Her gün tuvalet temizlenmez o çamaşır sularıyla kusura bakmayın. Hakikaten insanlara panik yarattılar. İçimizden çıkan bir şey idrar olabilir, büyük abdest alabilir niye mikrobik olsun ki?" demişti.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ ÇÖKERTİR"

Karatay şimdi de birçok kişinin temizlik yaparken kullandığı çamaşır suyu ve deterjanlara dikkat çekti. "Çamaşır suları, deterjanlar, ağartıcılar ve yumuşatıcılar dışardaki havadan daha çok ev havasını kirletir. Ev havasının kirliliği de bağışıklık sisteminizi çökertir." diyen Karatay, temizlikte sirke kullanımının uygun olduğunu dile getirdi.