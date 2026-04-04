Çay demlerken bu hatayı sakın yapmayın! Kaynar suyu doğrudan çayın üzerine döküyorsanız sağlığınızla oynuyorsunuz

MİDE YANMASININ VE ACILIĞIN ASIL SEBEBİ TANEN PATLAMASI

Pek çoğumuz çok fazla çay içtiğimizde midemizde bir ekşime, yanma veya reflü atakları yaşarız. Suçu genellikle çayın markasına veya midemizin hassasiyetine atarız. Oysa asıl suçlu, çayı demlerken ortaya çıkardığınız o kimyasal patlamadır.

Kaynar su çay yapraklarını yaktığında, yaprakların içinde bulunan "Tanen" maddesi normalden çok daha hızlı ve kontrolsüz bir şekilde suya karışır. Tanenler, bitkilerin kendilerini böceklerden korumak için ürettiği, tadı oldukça buruk ve acı olan savunma mekanizmalarıdır. Üstten dökülen kaynar suyun yarattığı şok, bu tanenleri anında suya salar. Demlediğiniz çayın o acımsı, ağzı buran tadı ve midenizi asit topuna çeviren yapısı tamamen bu yanlış demleme tekniğinin bir sonucudur. Çayınızın bir saat içinde bayatlayıp zift gibi olması da tamamen bu yüzdendir.