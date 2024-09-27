Çay tiryakileri için mutlu haber: Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte ideal günlük tüketim miktarı

27 Eylül 2024 07:18 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 07:20

Her gün çay içmenin insanlarda biyolojik yaşlanmayı geciktirdiği bildirildi. Günlük içilmesi gereken miktar da açıklandı

Gaz ve şişkinlikten 1 haftada kurtaran çay! Günde 1 fincan içmek göbeği mum gibi eritiyor

Gaz ve şişkinlikten 1 haftada kurtaran çay! Günde 1 fincan içmek göbeği mum gibi eritiyor

Çin’de yapılan bir araştırma yoğun çay​ tüketilen ülkeler arasında başı çeken Türkiye​'de sevinçle karşılanacak türden. Sichuan Üniversitesi'nin araştırmasına göre günlük çay içme alışkanlığı biyolojik yaşlanmayı geciktirebiliyor.

İDEAL MİKTAR 3 FİNCAN

“The Lancet” dergisinde yayımlanan araştırma makalesinde, “Düzenli çay içenler daha yavaş biyolojik yaşlanma belirtileri gösteriyor. Araştırmada günlük ideal çay tüketim miktarına da yer verilirken "Her gün üç fincan veya altı ila sekiz gram arasında çay yaprağı tüketmek, yaşlanmayı yavaşlatıyor” ifadeleri kullanıldı.