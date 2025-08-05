Chikungunya virüsü ölümcül mü tedavisi var mı? 5,6 milyar insan risk altında

Chikungunya, genellikle sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir viral enfeksiyondur.

İlk olarak Tanzanya'da tanımlanan bu virüs, adını yerel bir dilden almıştır ve virüsün neden olduğu şiddetli eklem ağrılarına atıfla söylenmiştir.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Chikungunya virüsü belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve kas ağrıları bulunur.

En belirgin semptomlardan biri, özellikle eklemlerde görülen şiddetli eklem ağrılarıdır.

Bu belirtiler, genellikle 3 ila 7 gün içinde ortaya çıkar.

Eklemlerdeki ağrı, bazen aylarca sürebilir.

CHIKUNGUNYA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Chikungunya virüsü, enfekte sivrisineklerin insanları ısırmasıyla yayılır.

İnsandan insana doğrudan bulaşma nadirdir. Ancak, hamilelik sırasında anneden bebeğe veya kan transfüzyonu yoluyla bulaşma vakaları bildirilmiştir.

Chikungunya virüsü enfeksiyonu için spesifik bir antiviral tedavi veya aşı bulunmamaktadır. Tedavi, genellikle semptomları hafifletmeye yönelik destekleyici bakımdan oluşur.

Bol sıvı alımı, ağrı kesiciler ve dinlenme, hastaların rahatlamasına yardımcı olur. Şiddetli eklem ağrıları için fizik tedavi ve rehabilitasyon da önerilebilir.