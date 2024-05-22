CHP'den hükümete 'HPV aşısı' çağrısı: Ücretsiz yapılmalı

22 May 2024 11:14 - Güncelleme : 22 May 2024 11:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada; hükümete HPV aşısı için çağrıda bulundu. HPV'nin kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kansere yol açtığını belirten Şahbaz, Türkiye'de her yıl yüzlerce kadının bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZ VERMİŞTİ

Onaylanmış ve dünyada yaygın olarak uygulanan HPV aşıları olmasına rağmen, Türkiye'de halen bu aşıların ücretsiz sunulmadığının altını çizen Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın 2 yıl önce ücretsiz HPV aşısı sözü verdiğini hatırlattı.

"ULUSAL AŞI TAKVİMİNE ALINARAK ÜCRETSİZ YAPILMAK ZORUNDADIR"

Yerel yönetimlerin kısıtlı imkanlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde her gün en az üç, yılda yaklaşık 1250 kadın aşı ile önlenebilen rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. HPV pozitif annelerde doğum öncesi ve esnasında bebeğe bulaşma ile bebeğin ağız ve solunum yollarında kondiloma ve kansere neden olabilmektedir. Bu kadar yaşamsal olan HPV aşısı, Pakistan, Mozambik, Zimbabve'nin de dahil olduğu 150 ülkede ulusal aşı takviminde ücretsiz uygulanırken, ülkemizde ulusal aşı takviminin dışındadır. HPV aşısı, ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır."

İBB'NİN HPV AŞI UYGULAMASINA 85 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Hıfzısıhha Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen HPV Aşı Uygulaması Projesi hayata geçirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HPV aşısı için 85 binden fazla başvuru aldıklarını belirterek yeni dozlar geldikçe aşılamanın devam edeceğini belirtti.