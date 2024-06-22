Çığır açan tedavi! Artık Samsun'da da yapılıyor

22 Haziran 2024 14:29 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:39

6. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Samsun'da gerçekleştirildi. OMÜ Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden'in kongre başkanlığını yaptığı sempozyumun 2. gününde sedef hastalığının yanı sıra alerjik egzamanın da tedavisinin Türkiye'de Samsun OMÜ'de yapılabildiğine dikkat çekildi. Prof. Dr. Özden, 100'ün üzerinde hekimin katıldığı sempozyumda her hekimin kendi uzmanlık alanında sunum yaptığını belirtti.

"ŞİDDETLİ ALERJİK EGZAMADA ÇIĞIR AÇAN TEDAVİLER ARTIK ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILABİLİYOR"

Yeni tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Müge Güler Özden, “Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu'nun bu yıl 6'cısını gerçekleştiriyoruz. Dermatoloji ve kozmetoloji bilimindeki yenilikleri tartıştığımız sempozyumumuza ülkemizden 100'ün üzerinde hekim katılımcı ve 50'nin üzerinde konuşmacı Samsun'da buluştu.

Bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi sedef hastalığının tedavisindeki yeniliklerin yanı sıra alerjik egzama olarak bilinen ‘atopik dermatit' hastalığının tedavisinde çok büyük yenilikler paylaşılıyor. Amerika sağlık otoriteleri tarafından çığır açan tedaviler vurgusuyla onay alan bu yeni tedavi imkanı artık ülkemizde de var. Alerjik egzaması şiddetli olan hastalara OMÜ Hastanemize başvurmalarını ve bu tedaviler hakkında bilgi almalarını önerebilirim. Sempozyumda ayrıca kozmetik dermatoloji alanında da yenilikler, yeni yaklaşımlar ve yeni uygulama teknikleri tartışılmaya devam ediyor” dedi.

Sempozyumun 2. gününde uzman hekimler tarafından tırnak biyopsi teknikleri, flep teknikleri, hidradenitis suppurativa tedavisi, psoriasis (sedef) ve çocuk psoriasis tedavisi, androgenetik alopesi tedavisi,lazerlerin kullanım alanları, botulinum toksinin kozmetik dışı endikasyonlarda kullanımı, biyostimulan dolgular, ürtiker hastasına yaklaşım, alerji testlerinin yeri, HPV aşılarında güncel gelişmeler,tırnak hastalıklarında alternatif tedaviler,akne-demodex-rosaceada tedavi kozmetik bakım önerileri, dudak dolgusu uygulama teknikleri, ameliyatsız yağ yakma teknikleri gibi birçok konuda da sunumlar gerçekleştirildi.