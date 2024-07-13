Çinli araştırmacılardan ezber bozan araştırma! Kahvenin hiç bilinmeyen faydası ortaya çıktı

13 Temmuz 2024 05:51 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 05:52

Faydaları saymakla bitmiyor! Bu havada yemezsek Adana bizi öldürecek

Faydaları saymakla bitmiyor! Bu havada yemezsek Adana bizi öldürecek

Gün içinde en sık tüketilen ve sevilen içeceklerden biri olan kahvenin hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı. Çinli araştırmacıların yayınladığı son raporda kahve tüketiminin oturmaktan kaynaklı ölüm ihtimalini düşürdüğü tespit edildi.

Jiangsu eyaletindeki Suzhou'da yer alan Soochow Üniversitesi'nden araştırmacılar, ABD'deki 10 bin 639 kişiye ait verileri inceledi. Ortaya çıkan sonuç duya herkesi şaşırttı.

Veriler, masa başında her gün harcanan ortalama zamanla tüketilen kahve miktarına dair bilgileri içeriyor.

Hakemli dergi BMC Public Health'de yayımlanan çalışmada, günde 8 saatten fazla oturmanın, günde 4 saat hareketsiz kalmaya kıyasla özellikle kalp hastalığına bağlı ölüm riskini artırdığı belirlendi. Diğer yandan bu süre içinde daha çok kahve tüketenlerin ölüm riskinin, az kahve içenlere göre 1,58 kat daha düşük olduğu ortaya çıktı.

"Kahve dünyada ve ABD'de en yaygın tüketilen içeceklerden biri. Birçok çalışma düzenli kahve tüketiminin, güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle kronik hastalıklardan kaynaklanan morbidite ve mortaliteyi azaltabileceğini göstermektedir."

HER GÜN 1 BARDAK KAHVE İÇMENİN VÜCUDA FAYDALARI

Kahve içmenin vücuda bazı faydaları şunlar olabilir:

Kahvedeki kafein, beyindeki adenosin reseptörlerini bloke ederek uyanıklık hissini artırabilir ve odaklanmayı destekleyebilir.

Kafein, metabolizmayı geçici olarak hızlandırabilir, bu da birçok kişi için yağ yakımını artırabilir.

Kafein, dayanıklılığı artırabilir ve egzersiz sırasında performansı iyileştirebilir.

Kahve, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir.

Bazı çalışmalar, düzenli kahve tüketiminin Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Bazı araştırmalar, kahve içmenin karaciğer kanseri ve siroza karşı koruyucu olabileceğini öne sürmektedir.

Kafeinin bazı kişilerde ruh hali üzerinde olumlu etkileri olabileceği ve depresyon riskini azaltabileceği belirtilmektedir.

Ancak, herkesin kafeine farklı tepkiler verdiğini ve aşırı tüketimin bazı olumsuz etkilere yol açabileceğini unutmamak önemlidir. Sağlık için en uygun miktarda tüketim ve kişisel ihtiyaçlara göre kafein alımı önemlidir.