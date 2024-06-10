Çocuğunuzla tatile giderken dikkat! Kanseri riskini 8 kat artırıyor

10 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:46

Yaz ayının gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birleşmesiyle herkes tatil planı yapmaya başladı.

ÇOCUKLU AİLELERE KRİTİK UYARI

Peki, tatilin çileye dönüşmemesi için güneşten doğru şekilde nasıl korunmalı? Güneşten yüzde yüz korunmak mümkün mü? Uzun süre güneşte kalmak hangi sağlık sorunlarına yol açar? Cilt hastalıklarına neden olur mu? Güneş koruyucular ne kadar etkilidir? Bu soruların cevaplarını Dr. Öğr. Üyesi Elif Cömert Özer verdi. Özellikle aileleri uyararak çocukların güneşe maruz kalma süresine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

"BU KANSERLERİN EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ GÜNEŞ IŞINLARI"

Güneş ışınlarının zararları tek tek aktaran Özer, “Bu soru belki de en çok leke problemi yaşayanların aklına takılan bir soru. Aslında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden güneşten iyi korunmamız gerekiyor. Güneş ışınlarının özellikle cilt sağlığı üzerine birçok kötü etkisi mevcut. Çok sayıda cilt hastalığının altında güneş ışınlarının verdiği hasar yatıyor. Son dönemde özellikle güneş ışınlarının foto-yaşlanma adı verilen yaşlanma bulgularını arttırıcı etkisinden sıkça bahsediliyor olsa da güneş ışınları özellikle cilt kanserlerinin de bir numaralı nedeni. Cilt kanserleri toplumda hem erkek hem de kadınlarda en sık karşılaşılan kanser türü. Melanom, skuamoz hücreli kanser, bazal hücreli kanser olarak isimlendirdiğimiz bu kanserlerin en önemli risk faktörü güneş ışınları” ifadelerini kullandı.

BU SAATLERE DİKKAT

Güneş ışınlarından korunma yöntemlerinden de bahseden Özer, “Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde (saat 11 ile 4 arası) mümkün olduğunca dışarıda güneş altında bulunmaktan kaçınmamız gerekiyor. 50 SPF ve üzeri güneş koruyucuları güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce uygulamalı ve 2-3 saat aralıklar ile mutlaka yenilemeliyiz. Ek olarak deniz veya havuza girdiysek çıktıktan sonra tekrardan yenilememiz gerekiyor. Özellikle bebek ve çocuklarda güneş koruyucuların yoğun kullanımından kaçınmak için UPF (ultraviolet protection factor) yani güneş ışını koruması içeren kıyafetler ile vücut bölgelerinde koruma sağlayabiliriz” diye konuştu.

"KANSER RİSKİNDE 8 KATA KADAR ARTIŞA NEDEN OLMAKTADIR"

Uzun süre güneş altında kalmanın, güneş yanıklarına ve güneş çarpmasına neden olabileceğinin altını çizen Özer, “Güneş yanıkları yaz dönemi, özellikle tatillerde korumasız bir şekilde uzun süreli maruz kalmayla veya özellikle açık tenli kişilerde kısa süreli maruz kalmalarda dahi meydana gelebilir. Güneş yanıkları sonrasında vücutta yüksek sıvı kayıpları meydana gelir ve özellikle çocuklarda ciddi problemlere yol açabilir. Ayrıca çocukluk çağında su toplayacak ölçüde güneş yanığı geçirilmesi ileri yaşlarda melanom adı verilen deri kanser riskinde 8 kata kadar artışa neden olmaktadır. Buna ek olarak güneş yanıkları sonrasında lekelenmeler ve izler de gelişebilir” dedi.

"BAYGINLIK, BİLİNÇ BULANIKLIĞI, BULANTI GİBİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR"

Güneş çarpmasıyla ilgili bilgi veren Özer, “Güneş çarpması ise uzun süreli güneş maruziyeti sonrasında yüksek sıvı kayıpları ve vücut ısısının yüksek değerlere ulaşması durumuna verilen isimdir. Vücut sistemleri bir süre sonra vücut ısısını kontrol edemez hale gelir ve yükselen vücut ısısı ve dehidratasyon nedeniyle baygınlık, bilinç bulanıklığı, bulantı, baş dönmesi, başağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu durumda gerekli medikal yardımın alınması çok önemlidir. Güneş çarpması meydana gelen bir kişi ile karşılaştığımızda yardım çağırdıktan sonra kişiyi soğuk ve gölge bir alana taşımalı, vücudunu ve kıyafetlerini su ile ıslatarak yardımın gelmesini beklemeliyiz” diye konuştu.